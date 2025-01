Mercado da Bola: Bragantino anuncia contratação de bicampeão brasileiro

O Red Bull Bragantino anunciou a contratação de Gabriel Girotto, volante de 32 anos que já foi bicampeão do Brasileirão. O meio-campista chega emprestado pelo Internacional, com contrato até o fim deste ano. A oficialização veio por meio de postagem do Massa Bruta nas redes sociais.

- O volante, de 32 anos, é mais um reforço do Massa Bruta para a temporada 2025. Gabriel chega por empréstimo até o final do ano. Seja bem-vindo à Bragança Paulista! - escreveu o perfil do Bragantino.

Carreira de Gabriel Girotto

Gabriel Girotto chega ao Bragantino para agregar experiência ao elenco, que é o mais jovem entre os clubes da Série A do Campeonato Brasileiro. Aos 32 anos, o volante acumula passagens por grandes times brasileiros: Botafogo, Palmeiras, Corinthians, Internacional e Athletico-PR. Também vestiu a camisa do Monte Azul, do México.

Revelado no Botafogo, Gabriel teve uma sequência vitoriosa pelos rivais Palmeiras e Corinthians. Pelo Verdão, ganhou a Copa do Brasil de 2015 e o Brasileirão de 2016. Pelo Timão, foi novamente campeão brasileiro em 2017.

O volante iniciou a última temporada no Internacional, pelo qual chegou a disputar dois jogos do Campeonato Gaúcho. No entanto, logo foi emprestado ao Athletico-PR e fez parte do elenco rebaixado para a Série B do Brasileirão. Foram 30 jogos com a camisa do Furacão, com um gol e três assistências, segundo dados do "Transfermarkt".

Gabriel comemora gol a camisa do Corinthians (Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)

Próximo compromisso do Bragantino

Enquanto termina a montagem do elenco para a temporada, o Bragantino já tem compromisso importante. O Massa Bruta estreia no Campeonato Paulista nesta quinta-feira (16), contra o Palmeiras, no Nabizão, em Bragança Paulista (SP), às 19h30 (de Brasília). A equipe se safou do rebaixamento na última rodada do último Brasileirão e tenta, em 2025, viver um ano mais tranquilo.