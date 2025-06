Ceará inicia última semana de treinos antes de retorno oficial

O Ceará iniciou, nesta segunda-feira (30), a última semana livre para treinos antes de sua próxima partida. O clube encara o Sport no dia 9 (quarta-feira), fora de casa, valendo pelas quartas da Copa do Nordeste. A eliminatória, que acontecerá em jogo único, terá início às 21h30 (de Brasília).

O Alvinegro obteve a sua classificação sendo o terceiro no Grupo B. Como o Sport ficou em 2º lugar na chave A, os pernambucanos terão a vantagem do mando de campo. O vencedor do embate terá pela frente Bahia ou Fortaleza, que se enfrentarão no mesmo horário.

Buscando o tetracampeonato, o Vovô estará diante de um rival conhecido: no torneio, as equipes já fizeram as decisões de 2014 e de 2023. O Sport venceu a primeira, enquanto que os cearenses, nos pênaltis, levaram a outra taça.

Elenco do Ceará durante treino (Foto: Felipe Santos/Ceará SC)

O técnico Léo Condé, que recentemente completou um ano no comando do Alvinegro, destacou a ideia de escalar força máxima diante dos pernambucanos.

— Um jogo eliminatório, jogo único. Mesmo o Sport não estando em um bom momento no Campeonato Brasileiro, teve a troca de treinador. Vai ter uma mobilização natural para o jogo, tentar criar um fato novo. Temos que ir lá altamente preparados, sabendo que será um jogo difícil - relatou.

Já pelo Brasileirão, o Vovô fará o Clássico-Rei diante do Fortaleza no dia 13 (domingo). A bola rola na Arena Castelão a partir das 20h30 (de Brasília). Este será o primeiro embate dos rivais na competição desde 2022, quando o Ceará foi rebaixado para a Série B.

