Mercado da Bola: Atlético-MG perto de anunciar novos reforços

O Atlético-MG deve anunciar a qualquer momento a chegada de mais três reforços para a equipe do técnico Cuca nesta temporada. Além do atacante Júnior Santos, campeão brasileiro e da Copa Libertadores com o Botafogo em 2024, a diretoria do Galo está com entendimentos adiantados com dois jogadores do futebol paranaense.

Pelo atacante argentino Cuello, de 24 anos, o Atlético-MG deve pagar ao Athletico-PR cerca de 6 milhões de dólares (R$ 36 milhões). O clube tenta envolver dois jogadores na negociação para reduzir o valor a ser desembolsado: o zagueiro Igor Rabello e o atacante Brahian Palacios. Mas a dupla ainda não chegou a acordo com o Furacão.

Cuello, que foi titular do Athletico-PR na estreia no Estadual, contra o Paraná, ficou de fora da segunda rodada, contra o Rio Branco, nesta terça-feira (14). O atacante vai treinar em separado até definição da transferência para o Galo.

A contratação do lateral-direito Natanael, de 23 anos, está mais adiantada. O jogador chegou a Belo Horizonte na segunda-feira (13), para fazer os exames médicos e assinar contrato de quatro anos com o Atlético-MG.

O Coritiba vinha tentando renovar o contrato de Natanael, mas as propostas foram recusadas pelo estafe do jogador. A solução, então, foi negociar o jogador, pois ele poderia assinar pré-contrato a partir de julho e deixar o Coxa de graça. A negociação foi fechada em R$ 9 milhões, com o Coritiba permanecendo com 10% do atleta.

Natanael chegou ao Coritiba em 2016 e estreou no profissional em 2020. Foi titular absoluto da lateral desde 2021, com 183 jogos, três gols e 12 assistências.

Atlético-MG anunciou somente dois reforços para a temporada 2025

O Atlético-MG, até agora, confirmou apenas a chegada dos volantes Gabriel Menino e Patrick Silva, envolvidos na negociação de Paulinho com o Palmeiras. E oito jogadores deixaram o clube: o goleiro Matheus Mendes, o lateral Mariano, o zagueiro Maurício Lemos, o volante Battaglia, o meia Zaracho e os atacantes Vargas e Alan Kardec, além de Paulinho.