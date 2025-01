Mercado da Bola: Grêmio recusa oferta de gigante sul-americano por Marchesín

O Grêmio recusou a primeira proposta do Boca Juniors pelo goleiro Marchesín. Segundo a imprensa argentina, já há um acerto entre o clube e o jogador, que depende da liberação do Tricolor - o que não deve ser fácil de acontecer.

➡️Marchesín tem desconforto muscular e desfalca o Grêmio

Isso porque Marchesín é um dos líderes do vestiário, e o técnico Gustavo Quinteros já solicitou a permanência do goleiro. Com isso, a liberação não será fácil, a não ser que haja uma compensação financeira que valha a pena para o Tricolor.

Com contrato até o final de 2025, Marchesín precisaria de uma rescisão para jogar pelo Boca Juniors. De acordo com o jornalista argentino Germán García Grova, o Tricolor recusou a primeira proposta apresentada por considerar um valor baixo. Entretanto, se as condições melhorarem, a negociação pode acontecer.

Ainda segundo o jornalista, o clube argentino espera encerrar a negociação de forma positiva em breve. Além disso, o Boca já projeta a chegada do goleiro entre quinta e sexta-feira.

Marchesín tem desconforto muscular

Marchesín relatou dores na última semana e foi submetido a exames de imagem. Ele foi diagnosticado com desconforto muscular. Assim, o jogador desfalca a equipe por cinco dias. De acordo com o boletim divulgado pelo clube, Marchesín teve constatada uma "sobrecarga na musculatura flexora de quadril da perna direita". Ele fará trabalhos de reforço físico na região e ficará fora dos treinos no campo.

Ainda segundo o Grêmio, o prazo de retorno aos gramados é de cinco dias. Com isso, não há preocupação quanto à estreia do Tricolor no Campeonato Gaúcho. A primeira partida acontecerá em 22 de janeiro - em oito dias.

No amistoso realizado na tarde de segunda-feira (13), o Grêmio enfrentou o São José já sem a presença de Marchesín. Para o jogo, Gustavo Quinteros utilizou Gabriel Grando como titular e, ao longo da partida, colocou Thiago Beltrame na posição.