Paulistão terá mudança com inspiração na Premier League

A Federação Paulista de Futebol (FPF) anunciou uma inovação no Campeonato Paulista que tem como inspiração a Premier League, o Campeonato Inglês. A partir deste ano, o Paulistão utilizará o método chamado multiball para repôr as bolas em jogo.

O sistema consiste na distribuição de 16 bolas em torno do gramado, colocadas em cima de cones. Dessa forma, os jogadores retiram as bolas do suporte antes de cobrar um lateral ou escanteio, por exemplo. O papel do gandula passa a ser colocá-las nos locais determinados, e não mais as entregar nas mãos dos atletas.

O objetivo da adoção do método é diminuir o tempo de bola parada, o que torna a experiência mais agradável para o público. Antes de tomar esta decisão, a FPF consultou atletas da Premier League e da Bundesliga (Campeonato Alemão), como contou Mauro Silva, vice-presidente da entidade que organiza o Paulistão.

– A gente teve uma reunião com o pessoal da área técnica. Aliás, o sucesso do Paulistão é essa construção coletiva, participativa dos clubes. Ouvimos todo mundo e construímos a competição juntos. A preocupação nesse Conselho Técnico era aumentar a qualidade do espetáculo, aumentar o tempo de bola rolando. Apresentamos uma sugestão aos clubes, o multiball, que é utilizado na Inglaterra, na Alemanha e na Série A do futebol italiano. São aqueles suportes que ficam com as bolas. O jogador pega a bola e tem velocidade na reposição, aumenta a intensidade do jogo. Conversamos com jogadores da Premier League e do futebol alemão, todos deram depoimentos favoráveis. Você ganha agilidade na reposição. É uma mudança muito boa, aprovada por unanimidade – explicou.

O Paulistão de 2025 começa já nesta quarta-feira (15). A final está prevista para acontecer no dia 16 de março.

Confira o vídeo de explicação do sistema abaixo.

Primeiros jogos do Paulistão 2025

Novorizontino x Ponte Preta: quarta-feira (15), às 18h30 (de Brasília)

Velo Clube x Noroeste: quarta-feira (15), às 18h30 (de Brasília)

Guarani x Botafogo-SP: quarta-feira (15), às 19h30 (de Brasília)

Palmeiras x Portuguesa: quarta-feira (15), às 21h35 (de Brasília)

Água Santa x São Bernardo: quinta-feira (16), às 18h30 (de Brasília)

Red Bull Bragantino x Corinthians: quinta-feira (16), às 19h30 (de Brasília)

Santos x Mirassol: quinta-feira (16), às 21h30 (de Brasília)

