Campanha do Vila Nova bate a meta e clube volta a jogar de vermelho

Em campanha para mobilizar o público em torno do Junho Vermelho, mês dedicado ao incentivo à doação de sangue, o Vila Nova e a GingaBet, patrocinadora máster do clube arrecadaram 500 bolsas de sangue. A meta foi alcançada pouco tempo após o compromisso do último fim de semana, contra o Atlético-GO, pela Série B do Brasileirão, quando a equipe voltou a atuar com o uniforme vermelho.

Durante o período, o Tigre optou por entrar em campo vestido de branco e, no espaço principal do uniforme, a patrocinadora GingaBet abriu mão da exposição da marca durante o período e deu lugar à hashtag da campanha, intitulada “Nosso Vermelho Salva”.

A iniciativa foi lançada no dia 9, quando o Vila Nova enfrentou o Criciúma pela Série B do Campeonato Brasileiro. As doações ocorreram no hemocentro de Goiás e, na última quinta-feira (25), o clube colorado também recebeu o público no Estádio OBA para a realização das doações. Os torcedores que aderiram e realizaram as doações ganharam ingressos para uma partida da equipe como mandante no período da duração da campanha.

— Ficamos muito orgulhosos com o sucesso do ‘Nosso Vermelho Salva’. Conseguimos mostrar que é possível fazer a diferença por meio do esporte e celebramos o sucesso da ação. A conscientização para a doação de sangue é um apelo à vida e essa iniciativa mostrou o quanto o esporte funciona como ferramenta de transformação — celebra o Head de Marketing da GingaBet, André Baldavira.

