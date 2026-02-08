menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFora de Campo

Atitude de Carlos Miguel em Corinthians x Palmeiras viraliza: 'Que cara brabo'

Clássico é decisivo para o Campeonato Paulista

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/02/2026
20:43
Atualizado há 2 minutos
Carlos Miguel foi hostilizado por torcedores (Foto: Raphael Campos Do Prado/Mochila Press/Gazeta Press)
imagem cameraCarlos Miguel foi hostilizado por torcedores (Foto: Raphael Campos Do Prado/Mochila Press/Gazeta Press)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Corinthians e Palmeiras estão se enfrentando, na noite deste domingo (8), em jogo importante do Campeonato Paulista. Pouco antes da bola rolar, uma atitude do goleiro Carlos Miguel viralizou muito nas redes sociais.

Quando subiu para o aquecimento, o goleiro titular do Palmeiras foi muito vaiado pela torcida do Corinthians. Carlos Miguel respondeu aplaudindo todo o estádio enquanto era hostilizado pelos torcedores.

Nas redes sociais, a atitude do goleiro viralizou demais antes da bola rolar para Palmeiras x Corinthians. Veja a cena e os comentários abaixo:

Neo Química Arena recebe Corinthians x Palmeiras (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)
Neo Química Arena recebe o clássico (Foto: Izabella Giannola/ Lance!)

Veja os comentários sobre a atitude de Carlos Miguel

Escalações de Corinthians e Palmeiras

Abel Ferreira definiu a escalação do Palmeiras para encarar o Corinthians, na noite deste domingo (8), a partir das 20h30 (de Brasília), na Neo Química Arena, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. O confronto marca o primeiro clássico entre os clubes na temporada.

Com isso, o Palmeiras vai a campo contra o Corinthians: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo e Piquerez; Marlon Freitas, Andreas Pereira e Mauricio; Allan, Flaco López e Vitor Roque.

Corinthians está escalado para o confronto diante do Palmeiras, que acontece neste domingo (8), às 20h30 (horário de Brasília), na Neo Química Arena, em duelo válido pelo Campeonato Paulista.

Assim, o timão vai a campo com: Hugo Souza; Matheuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, André, Matheus Pereira e Breno Bidon; Memphis Depay e Yuri Alberto.

