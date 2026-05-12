Compactação, menos faltas e organização: a mudança defensiva do Vasco com Renato Gaúcho

O Vasco conquistou mais do que três pontos na vitória por 1 a 0 sobre o Athletico-PR. Pela primeira vez no Campeonato Brasileiro, a equipe saiu de campo sem sofrer gols. O desempenho defensivo foi um dos pontos mais comemorados internamente e refletiu mudanças implementadas por Renato Gaúcho desde sua chegada ao clube.

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Ao longo da temporada, esta foi a oitava partida em que o Cruz-Maltino terminou sem ser vazado. Foram quatro jogos no Campeonato Carioca, duas partidas pela Copa Sul-Americana, uma pela Copa do Brasil e agora a primeira no Brasileirão. Após a partida, Renato destacou que a equipe vem reduzindo erros defensivos, principalmente por meio de organização tática e da diminuição de faltas próximas à área.

— Eu sou contra a falta desnecessária. Porque, com a falta desnecessária, você traz perigo para a sua área. Então, se você fizer uma pesquisa do Vasco antes da minha chegada, você vai ver quantas faltas o Vasco fazia. Tem horas e horas para fazer a falta. Hoje fizemos seis faltas. Então não adianta você querer mostrar tesão e matar a jogada toda hora. Não. Você está dando armas para o adversário. A falta tem que ser feita na hora certa, e o meu time sempre faz as faltas na hora certa — afirmou o treinador.

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Renato Gáucho durante a coletiva do Vasco (Foto:: Reprodução/VascoTV)

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Renato também explicou que o trabalho diário tem sido focado em compactação e redução de espaços para os adversários. Segundo ele, o time passou a se defender de maneira mais coletiva, dificultando a criação das equipes rivais.

— Eu treino isso taticamente quase todos os dias, tirando os dias de jogos. Então eu procuro ensinar a eles a maneira que eu quero que eles se comportem. Isso tem diminuído bastante as oportunidades que os adversários têm, porque a gente tem diminuído bastante os espaços. Hoje a gente se defende praticamente com todo mundo, não dando espaço para o adversário — completou.

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O lateral-direito Puma Rodríguez também destacou a evolução defensiva da equipe e admitiu que o sistema vinha sendo um problema ao longo da temporada.

— A gente sabia que tomava gol sempre, então era algo que a gente tinha que melhorar. Hoje, por sorte, a bola não entrou. Eles tiveram uma última jogada ali em que a bola sai. Então estou feliz também por isso e, como falei, tem coisas para melhorar ainda e tem que trabalhar.

O Vasco volta a campo nesta quarta-feira (13), às 19h, em São Januário, pelo jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil.

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