Polêmica de arbitragem em Corinthians x Palmeiras divide opiniões: 'Sempre isso'

Como era de se esperar, cada torcida defendeu o seu interesse na polêmica de arbitragem do primeiro entre Corinthians e Palmeiras. Gustavo Henrique foi "imprenssado" por Marlon Freitas e Carlos Miguel, dentro da área. Raphael Claus, árbitro responsável pela partida, assinalou a penalidade máxima, sem precisar da interferência do VAR.

Memphis Depay pegou a bola e assumiu a responsabilidade da cobrança. O holandês escorregou e isolou a cobrança, mantendo a igualdade de 0 a 0 no placar.

Como chegam Corinthians e Palmeiras?

O Timão ocupa o 5º lugar atualmente se garantindo até então para a fase de mata-mata da competição. A equipe soma onze pontos em uma campanha de três vitórias, dois empates e uma derrota com um ataque de nove gols marcados e uma defesa de cinco gols sofridos no mesmo período.

Já o Verdão está um pouco mais acima na tabela de classificação e também quer garantir sua vaga para a próxima fase. O time é o 4º colocado com doze pontos conquistados em uma campanha de quatro vitórias e duas derrotas. Seu ataque marcou seis vezes e a sua defesa também sofreu seis gols até aqui.

Histórico do confronto

Também conhecido como o "Dérbi Paulista", Corinthians e Palmeiras é o maior e mais tradicional duelo do estado, do Brasil e também um dos mais conhecidos do mundo. Ao todo, os dois clubes se enfrentaram 388 vezes e a vantagem é do lado verde. São 136 vitórias do Alviverde Imponente contra 133 do Alvinegro Paulista e mais 119 empates. No número de gols marcados, a vantagem é verde. Foram 549 gols marcados pelos palmeirenses contra 504 tentos anotados pelos corinthianos em uma soma de incríveis 1.053 gols.