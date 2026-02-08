Palmeiras assegura classificação antecipada no Paulistão ao vencer o Corinthians

O Palmeiras está classificado para o mata-mata do Paulistão. Na noite deste domingo (8), a equipe comandada por Abel Ferreira venceu o rival por 1 a 0, com gol do argentino Flaco López nos minutos finais da segunda etapa.

Com o resultado na Neo Química Arena, o Palmeiras chegou aos 15 pontos e não pode mais ser alcançado pelo Capivariano, nono colocado e primeiro clube fora da zona de classificação.

O Alviverde ainda terá mais um compromisso pela primeira fase antes de conhecer seu adversário na fase eliminatória. No próximo domingo (15), a equipe recebe o Guarani, às 20h30 (de Brasília), na Arena Barueri.

Além do Palmeiras, o Novorizontino também está garantido na próxima fase. O clube venceu o São Bernardo por 2 a 1 nesta rodada e segue na liderança do Paulistão, com 16 pontos.

Para garantir a primeira posição geral, o Palmeiras precisa vencer na última rodada e ainda contar com um tropeço do Novorizontino, que enfrenta o Red Bull Bragantino, no Nabizão, no mesmo horário da partida do Verdão.

Palmeiras invicto em clássicos

O Palmeiras terminou a primeira fase do Paulistão com 100% de aproveitamento nos clássicos que disputou. Primeiro, a equipe comandada por Abel Ferreira derrotou o Santos por 1 a 0, com gol de Allan, na Arena Barueri.

Na sequência, venceu o São Paulo por 3 a 1, também em casa, e fechou a campanha com triunfo sobre o Corinthians, na noite deste domingo (8), por 1 a 0, com gol do artilheiro da temporada, Flaco López.

Flaco López marcou o gol da vitória do Palmeiras sobre o Corinthians, na Neo Química Arena, pelo Paulistão (Foto: Luis Moura/Wpp/Gazeta Press)

Campanha do Palmeiras no Paulistão

10/01 - Portuguesa 0 x 1 Palmeiras - 1ª rodada 14/01 - Palmeiras 1 x 0 Santos - 2ª rodada 17/01 - Mirassol 0 x 1 Palmeiras - 3ª rodada 20/01 - Novorizontino 4 x 0 Palmeiras - 4ª rodada 24/01 - Palmeiras 3 x 1 São Paulo - 5ª rodada 01/02 - Botafogo-SP 1 x 0 Palmeiras - 6ª rodada 08/02 - Corinthians 0 x 1 Palmeiras - 7ª rodada

