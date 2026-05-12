Até a pausa da Copa: quais são os objetivos do São Paulo neste período?
Roger falou sobre o planejamento antes da Copa do Mundo
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O São Paulo entra em uma sequência importante de jogos até a pausa para a Copa do Mundo, que começa daqui exatamente um mês. O Tricolor ainda fará seis partidas neste período, sendo a última no dia 30 de maio, contra o Remo, no Pará.
Neste recorte da temporada, o clube começa a definir objetivos mais claros. Com Roger Machado pressionado pela torcida, ainda é distante, neste momento, um cenário de demissão. A primeira missão será nesta quarta-feira (13), quando o time decide a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil.
Com a vantagem de um gol construída na ida, o Tricolor enfrenta o Juventude, em Caxias do Sul, e deve ir a campo com força máxima. A competição é tratada internamente como um caminho viável por título, além da premiação considerada importante para aliviar os cofres do clube.
Na Copa Sul-Americana, a situação também é confortável. O São Paulo empatou com o O'Higgins na quarta rodada da fase de grupos e permaneceu na liderança da chave, com oito pontos. Logo atrás aparecem O'Higgins e Millonarios, ambos com sete, enquanto o Boston River segue zerado na lanterna.
O Tricolor volta a campo pelo torneio no dia 19, contra o Millonarios, no MorumBIS. Para encaminhar a classificação na liderança, basta vencer. Também pode garantir a primeira colocação caso empate e conte com tropeço do O'Higgins diante do Boston River. O líder avança direto às oitavas, enquanto o segundo disputa a repescagem.
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No Campeonato Brasileiro, o entendimento interno é de que o time precisa chegar à pausa dentro do G-4, meta traçada para buscar vaga na próxima Copa Libertadores. O tema, inclusive, foi abordado por Roger Machado em entrevista coletiva.
- Até a parada para a Copa, a meta é manter o G-4, com possibilidade de subir na tabela, se classificar na Copa do Brasil e deixar bem encaminhada a classificação na Sul-Americana. Ainda temos alguns jogos em sequência, difíceis, mas esse grupo sempre respondeu às adversidades. Tenho certeza de que será assim agora - afirmou o treinador.
Veja a sequência do São Paulo
- 16/05: Fluminense x São Paulo – Brasileirão
- 19/05: São Paulo x Millonarios – 5ª rodada (Sul-Americana)
- 23/05: São Paulo x Botafogo – Brasileirão
- 26/05: São Paulo x Boston River – 6ª rodada (Sul-Americana)
- 31/05: Remo x São Paulo – Brasileirão
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