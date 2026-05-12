Até a pausa da Copa: quais são os objetivos do São Paulo neste período?

O São Paulo entra em uma sequência importante de jogos até a pausa para a Copa do Mundo, que começa daqui exatamente um mês. O Tricolor ainda fará seis partidas neste período, sendo a última no dia 30 de maio, contra o Remo, no Pará.

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Neste recorte da temporada, o clube começa a definir objetivos mais claros. Com Roger Machado pressionado pela torcida, ainda é distante, neste momento, um cenário de demissão. A primeira missão será nesta quarta-feira (13), quando o time decide a classificação para a próxima fase da Copa do Brasil.

Com a vantagem de um gol construída na ida, o Tricolor enfrenta o Juventude, em Caxias do Sul, e deve ir a campo com força máxima. A competição é tratada internamente como um caminho viável por título, além da premiação considerada importante para aliviar os cofres do clube.

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Na Copa Sul-Americana, a situação também é confortável. O São Paulo empatou com o O'Higgins na quarta rodada da fase de grupos e permaneceu na liderança da chave, com oito pontos. Logo atrás aparecem O'Higgins e Millonarios, ambos com sete, enquanto o Boston River segue zerado na lanterna.

O Tricolor volta a campo pelo torneio no dia 19, contra o Millonarios, no MorumBIS. Para encaminhar a classificação na liderança, basta vencer. Também pode garantir a primeira colocação caso empate e conte com tropeço do O'Higgins diante do Boston River. O líder avança direto às oitavas, enquanto o segundo disputa a repescagem.

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No Campeonato Brasileiro, o entendimento interno é de que o time precisa chegar à pausa dentro do G-4, meta traçada para buscar vaga na próxima Copa Libertadores. O tema, inclusive, foi abordado por Roger Machado em entrevista coletiva.

- Até a parada para a Copa, a meta é manter o G-4, com possibilidade de subir na tabela, se classificar na Copa do Brasil e deixar bem encaminhada a classificação na Sul-Americana. Ainda temos alguns jogos em sequência, difíceis, mas esse grupo sempre respondeu às adversidades. Tenho certeza de que será assim agora - afirmou o treinador.

(Foto: Marina Uezima/Brazil Photo Press/Folhapress)

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