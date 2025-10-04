Melhores momentos: Com A. Santos expulso, Guarani segura empate e não garante acesso
Jogo válido pela quinta rodada da segunda fase da Série C
- Matéria
- Mais Notícias
O Guarani recebeu em sua casa, o tradicional Brinco de Outro da Princesa, a equipe do Náutico, pela segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo que começou às 17h do horário de Brasília acabou empatado em 1 a 1. Para garantir o acesso nesta rodada, o Bugre precisava vencer e ainda secar o Brusque, que joga mais tarde, às 19h30 com a Ponte Preta.
Relacionadas
- Futebol Nacional
Barra supera o Santa Cruz e é campeão da Série D
Futebol Nacional04/10/2025
- Onde Assistir
Juventude x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Série A
Onde Assistir04/10/2025
- Onde Assistir
Atlético-GO x Athletico: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Série B
Onde Assistir04/10/2025
A partida começou com muita tensão e estudo por parte dos dois times. O Guarani precisava garantir a vitória para sonhar com o acesso ainda nessa rodada, enquanto o Náutico precisava vencer ou empatar pra seguir vivo na competição.
Mesmo estudando muito a equipe do Guarani, o Náutico começou melhor e criou uma chance de cruzamento nos primeiros 10 minutos, mas foi bloqueado pela defesa bugrina. Aos 12 minutos de jogo o goleiro da equipe visitante trabalhou pela primeira vez, defendendo um chute de fora da área de Júnior Brandão, do Guarani. Pouco depois, aos 18 da primeira etapa, o time alviverde criou outra chance, mas acabou parando na defesa do Timbu, que armou um contra ataque malsucedido, com um chute de fora da área que passou longe do gol.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Aos 33 minutos da primeira etapa, em uma descida pela ponta esquerda Júnior Brandão ajeitou a bola com o peito para Mirandinha, que tentou bater uma vez, depois de ser travado na primeira tentativa, chutou outra vez e estufou a rede.
No entanto, depois que ambas as equipes se aprontaram para o recomeço do jogo, Wilton Pereira Sampaio foi chamado ao vídeo para conferir a legalidade do gol do Guarani. Após detectar que a bola bateu na mão de Mirandinha antes de ele finalizar pro gol, anulou o tento.
Mesmo com o gol anulado o Bugre não sentiu a pressão, continuou indo pra cima e, pouco mais de 10 minutos depois, marcou outro gol. Desta vez, legalíssimo. Aos 46, Dentinho recebeu a bola, levou pro fundo na ponta esquerda e fez a finta no zagueiro do Timbu. Com a esquerda, o atleta finalizou e abriu o placar da partida.
No retorno para o segundo tempo, a equipe do Náutico começou melhor. Criou uma boa oportunidade aos três minutos, mas não terminou em gol. Aos 13 minutos, o Guarani volta a pressionar, com Dentinho criando duas boas oportunidades pela esquerda, mas foram cruzamentos barrados pela defesa do Timbu.
Aos 20 minutos, Muriel, goleiro do Náutico, faz defesa milagrosa, cara a cara com o atacante do Guarani. Aos 28, Alan Santos, do capitão do Bugre, é expulso após uma chegada fora do tom.
Logo depois, aos 31, o Náutico aproveitou a vantagem numérica e empatou o placar com P. Sérgio, em escanteio, de cabeça.
Aos 44, Jhemerson teve a chance para desempatar o jogo. Depois de tentar um voleio, acabou parando em Muriel e perdeu a oportunidade.
✅ FICHA TÉCNICA
GUARANI 1 X 1 NÁUTICO
2ª FASE 5ª RODADA - SÉRIE C CAMPEONATO BRASILEIRO
📆 Data e horário: sábado, 4 de outubro de 2025, às 17h (de Brasília)
📍 Local: Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)
🟨 Cartões amarelos: Lucas Justen, Emerson, A. Santos (Guarani); Carlinhos,
🔴 Cartão vermelho: A. Santos
🥅Gol: Dentinho (1 - 0); P. Sérgio (1 - 1)
🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)
🚩 Assistentes: Tiago Gomes da Silva (GO) e Jonny Kamenach Rocha (GO)
🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)
⚽ESCALAÇÕES
GUARANI: Dalberson, A. Santos, Rafael, Lucas Justen (Jhemerson), Emerson, Kelvi, Isaque (C. Mello), D. Torres (Cicinho), Dentinho (Allyson), Mirandinha (Kauã) e Júnior Brandão (G. Silva). Técnico: Matheus Costa
NÁUTICO: Muriel, I. Fernandes, Carlinhos, J. Maistro (Mateus Silva) (Raimar), Arnaldo (Buiú), Wenderson, Vitinho, Lucas Cardoso (P. Sérgio), Hélio Borges (Kayon), I. Bolt e B. Mezenga. Técnico: Helio dos Anjos
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias