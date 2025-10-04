O Guarani recebeu em sua casa, o tradicional Brinco de Outro da Princesa, a equipe do Náutico, pela segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. O jogo que começou às 17h do horário de Brasília acabou empatado em 1 a 1. Para garantir o acesso nesta rodada, o Bugre precisava vencer e ainda secar o Brusque, que joga mais tarde, às 19h30 com a Ponte Preta.

A partida começou com muita tensão e estudo por parte dos dois times. O Guarani precisava garantir a vitória para sonhar com o acesso ainda nessa rodada, enquanto o Náutico precisava vencer ou empatar pra seguir vivo na competição.

Mesmo estudando muito a equipe do Guarani, o Náutico começou melhor e criou uma chance de cruzamento nos primeiros 10 minutos, mas foi bloqueado pela defesa bugrina. Aos 12 minutos de jogo o goleiro da equipe visitante trabalhou pela primeira vez, defendendo um chute de fora da área de Júnior Brandão, do Guarani. Pouco depois, aos 18 da primeira etapa, o time alviverde criou outra chance, mas acabou parando na defesa do Timbu, que armou um contra ataque malsucedido, com um chute de fora da área que passou longe do gol.

Guarani e Náutico. (Foto: Raphael Silvestre/GuaraniFC)

Aos 33 minutos da primeira etapa, em uma descida pela ponta esquerda Júnior Brandão ajeitou a bola com o peito para Mirandinha, que tentou bater uma vez, depois de ser travado na primeira tentativa, chutou outra vez e estufou a rede.

No entanto, depois que ambas as equipes se aprontaram para o recomeço do jogo, Wilton Pereira Sampaio foi chamado ao vídeo para conferir a legalidade do gol do Guarani. Após detectar que a bola bateu na mão de Mirandinha antes de ele finalizar pro gol, anulou o tento.

Mesmo com o gol anulado o Bugre não sentiu a pressão, continuou indo pra cima e, pouco mais de 10 minutos depois, marcou outro gol. Desta vez, legalíssimo. Aos 46, Dentinho recebeu a bola, levou pro fundo na ponta esquerda e fez a finta no zagueiro do Timbu. Com a esquerda, o atleta finalizou e abriu o placar da partida.

No retorno para o segundo tempo, a equipe do Náutico começou melhor. Criou uma boa oportunidade aos três minutos, mas não terminou em gol. Aos 13 minutos, o Guarani volta a pressionar, com Dentinho criando duas boas oportunidades pela esquerda, mas foram cruzamentos barrados pela defesa do Timbu.

Aos 20 minutos, Muriel, goleiro do Náutico, faz defesa milagrosa, cara a cara com o atacante do Guarani. Aos 28, Alan Santos, do capitão do Bugre, é expulso após uma chegada fora do tom.

Logo depois, aos 31, o Náutico aproveitou a vantagem numérica e empatou o placar com P. Sérgio, em escanteio, de cabeça.

Aos 44, Jhemerson teve a chance para desempatar o jogo. Depois de tentar um voleio, acabou parando em Muriel e perdeu a oportunidade.

✅ FICHA TÉCNICA

GUARANI 1 X 1 NÁUTICO

2ª FASE 5ª RODADA - SÉRIE C CAMPEONATO BRASILEIRO

📆 Data e horário: sábado, 4 de outubro de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Brinco de Ouro da Princesa, em Campinas (SP)

🟨 Cartões amarelos: Lucas Justen, Emerson, A. Santos (Guarani); Carlinhos,

🔴 Cartão vermelho: A. Santos

🥅Gol: Dentinho (1 - 0); P. Sérgio (1 - 1)

🟨 Árbitro: Wilton Pereira Sampaio (GO)

🚩 Assistentes: Tiago Gomes da Silva (GO) e Jonny Kamenach Rocha (GO)

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

⚽ESCALAÇÕES

GUARANI: Dalberson, A. Santos, Rafael, Lucas Justen (Jhemerson), Emerson, Kelvi, Isaque (C. Mello), D. Torres (Cicinho), Dentinho (Allyson), Mirandinha (Kauã) e Júnior Brandão (G. Silva). Técnico: Matheus Costa

NÁUTICO: Muriel, I. Fernandes, Carlinhos, J. Maistro (Mateus Silva) (Raimar), Arnaldo (Buiú), Wenderson, Vitinho, Lucas Cardoso (P. Sérgio), Hélio Borges (Kayon), I. Bolt e B. Mezenga. Técnico: Helio dos Anjos