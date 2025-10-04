Barra supera o Santa Cruz e é campeão da Série D
Equipe catarinense conquista primeiro título nacional da história do clube
- Matéria
- Mais Notícias
O Barra conquistou o título da Série D do Campeonato Brasileiro de 2025 neste sábado (4), ao empatar sem gols com o Santa Cruz em Itajaí (SC). A equipe catarinense garantiu o troféu por ter vencido o primeiro jogo da final por 2 a 1, na Arena Pernambuco, na semana passada.
Relacionadas
- Internacional
Ante o Botafogo, Internacional usa camisa em alusão ao Outubro Rosa
Internacional04/10/2025
- Futebol Nacional
Lateral do Coritiba dispara após tapa no rosto em jogo da Série B: ‘Covarde’
Futebol Nacional04/10/2025
- Vasco
Ex-jogadores do Vasco contestam plano de recuperação judicial do clube
Vasco04/10/2025
➡️ CBF oficializa datas do calendário masculino de 2026 e das janelas de transferências
Com o resultado, o time comandado por Eduardo Souza confirmou o primeiro título nacional de sua história, 12 anos após a fundação do clube, em 2013. O jogo decisivo foi realizado na Arena Barra FC, que recebeu bom público e contou com apoio constante das arquibancadas durante os 90 minutos.
A partida foi equilibrada e com oportunidades para ambos os lados, mas os goleiros Ewerton, do Barra, e Rokenedy, do Santa Cruz, evitaram que o placar fosse alterado. Além das duas equipes, Maranhão e Inter de Limeira também conquistaram o acesso à Série C.
Na campanha do título, o Barra disputou 24 partidas, com 15 vitórias, cinco empates e quatro derrotas. Após o apito final, a comemoração tomou conta do estádio, marcando o feito histórico da equipe catarinense.
➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte
Tudo sobre
- Matéria
- Mais Notícias