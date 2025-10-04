menu hamburguer
Barra supera o Santa Cruz e é campeão da Série D

Equipe catarinense conquista primeiro título nacional da história do clube

Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 04/10/2025
18:43
Barra Série D
imagem cameraBarra, campeão da Série D do Campeonato Brasileiro (Foto: Léo Piva / CBF)
O Barra conquistou o título da Série D do Campeonato Brasileiro de 2025 neste sábado (4), ao empatar sem gols com o Santa Cruz em Itajaí (SC). A equipe catarinense garantiu o troféu por ter vencido o primeiro jogo da final por 2 a 1, na Arena Pernambuco, na semana passada.

Com o resultado, o time comandado por Eduardo Souza confirmou o primeiro título nacional de sua história, 12 anos após a fundação do clube, em 2013. O jogo decisivo foi realizado na Arena Barra FC, que recebeu bom público e contou com apoio constante das arquibancadas durante os 90 minutos.

A partida foi equilibrada e com oportunidades para ambos os lados, mas os goleiros Ewerton, do Barra, e Rokenedy, do Santa Cruz, evitaram que o placar fosse alterado. Além das duas equipes, Maranhão e Inter de Limeira também conquistaram o acesso à Série C.

Na campanha do título, o Barra disputou 24 partidas, com 15 vitórias, cinco empates e quatro derrotas. Após o apito final, a comemoração tomou conta do estádio, marcando o feito histórico da equipe catarinense.

Barra e Santa Cruz fizeram a final da Série D do Campeonato Brasileiro (Foto: Léo Piva / CBF)

