Juventude e Fortaleza se enfrentam neste domingo (5), às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). O confronto, válido pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão do Premiere.

O Juventude vem de empate em 0 a 0 com o Atlético-MG, fora de casa. O Fortaleza recebeu o São Paulo em tal rodada e perdeu por 2 a 0.

Data e Hora Domingo, 5 de outubro de 2025, às 18h30 (de Brasília) Local Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS) Árbitro Lucas Paulo Torezin (PR) Assistentes Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Anne Kesy Gomes de Sa (AM) Var Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

O Juventude está em 18º lugar na tabela do torneio, com 23 pontos. O Fortaleza é o 19º colocado, com 21 pontos.

Histórico do confronto

Juventude e Fortaleza já se enfrentaram 21 vezes. São dez resultados positivos para os cearenses, dois para os gaúchos e nove igualdades.

São dez jogos em solo gaúcho, com dois triunfos para cada lado e seis empates. No 1º turno deste Brasileirão, quando as equipes se encontraram, o Fortaleza venceu por 5 a 0.

Partida entre Fortaleza e Juventude, pelo Brasileirão 2025 (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

✅ FICHA TÉCNICA

JUVENTUDE X FORTALEZA

BRASILEIRÃO - 27ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 5 de outubro de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)

📺 Onde assistir: Premiere

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)

🚩 Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Anne Kesy Gomes de Sa (AM)

🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

JUVENTUDE: Jandrei; Igor Formiga, Luan Freitas, Cipriano e Ewerthon; Jadson, Caíque, Lucas Fernandes e Luis Mandaca; Gabriel Taliari e Gilberto. Técnico: Thiago Carpini.

FORTALEZA: Brenno (João Ricardo); Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucas Crispim; Yago Pikachu, Deyverson e Breno Lopes (Herrera). Técnico: Martín Palermo.