Onde Assistir

Juventude x Fortaleza: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Série A

Equipes se enfrentam pela 27ª rodada

Foto-Esau-scaled-aspect-ratio-1024-1024
Esaú Souza
Fortaleza (CE)
Dia 04/10/2025
18:30
Juventude e Fortaleza se enfrentam pelo Brasileirão (Foto: Arte/Lance!)
Juventude e Fortaleza se enfrentam neste domingo (5), às 18h30 (horário de Brasília), no Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). O confronto, válido pela 27ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro, terá transmissão do Premiere.

➡️ Clique para assistir no Premiere

O Juventude vem de empate em 0 a 0 com o Atlético-MG, fora de casa. O Fortaleza recebeu o São Paulo em tal rodada e perdeu por 2 a 0.

Ficha do jogo

Juventude-escudo-onde-assistir
JUV
Fortaleza-escudo-onde-assistir
FOR
27ª rodada
Brasileirão
Data e Hora
Domingo, 5 de outubro de 2025, às 18h30 (de Brasília)
Local
Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)
Árbitro
Lucas Paulo Torezin (PR)
Assistentes
Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Anne Kesy Gomes de Sa (AM)
Var
Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)
Onde assistir
O Juventude está em 18º lugar na tabela do torneio, com 23 pontos. O Fortaleza é o 19º colocado, com 21 pontos.

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Histórico do confronto

Juventude e Fortaleza já se enfrentaram 21 vezes. São dez resultados positivos para os cearenses, dois para os gaúchos e nove igualdades.

São dez jogos em solo gaúcho, com dois triunfos para cada lado e seis empates. No 1º turno deste Brasileirão, quando as equipes se encontraram, o Fortaleza venceu por 5 a 0.

Partida entre Fortaleza e Juventude, pelo Brasileirão 2025 (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)
➡️ CEO do Fortaleza avalia novo calendário do futebol brasileiro

Confira as informações do jogo entre Juventude x Fortaleza

✅ FICHA TÉCNICA
JUVENTUDE X FORTALEZA
BRASILEIRÃO - 27ª RODADA

📆 Data e horário: domingo, 5 de outubro de 2025, às 18h30 (de Brasília)
📍 Local: Estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS)
📺 Onde assistir: Premiere

ARBITRAGEM
🟨 Árbitro: Lucas Paulo Torezin (PR)
🚩 Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Anne Kesy Gomes de Sa (AM)
🖥️ VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

JUVENTUDE: Jandrei; Igor Formiga, Luan Freitas, Cipriano e Ewerthon; Jadson, Caíque, Lucas Fernandes e Luis Mandaca; Gabriel Taliari e Gilberto. Técnico: Thiago Carpini.

FORTALEZA: Brenno (João Ricardo); Mancuso, Brítez, Gastón Ávila e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Matheus Pereira e Lucas Crispim; Yago Pikachu, Deyverson e Breno Lopes (Herrera). Técnico: Martín Palermo.

