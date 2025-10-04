Atlético-GO x Athletico: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pela Série B
Dragão e Furacão estão separados por seis pontos na tabela
Em confronto direto, Atlético-GO e Athletico se enfrentam neste domingo (5), às 20h30 (de Brasília), no estádio Antônio Accioly, em jogo da 30ª rodada da Série B. A partida será transmitida ao vivo pela RedeTV! (tv aberta), Espn (tv fechada), SportyNet (tv fechada), Desimpedidos (streaming gratuito) e Disney+ (streaming pago).
O Dragão está na nona colocação, com 42 pontos, enquanto o Furacão ocupa a quarta posição, com 48 pontos. Novorizontino (47), Cuiabá (46), Chapecoense (44) e Remo (42) estão entre eles na tabela.
Atlético-GO x Athletico
Como chegam os dois times?
A Atlético-GO vem de empate em 0 a 0 no clássico contra o Goiás, na Serrinha, e está invicto há sete jogos, com quatro vitórias e três empates. O Dragão não perde desde 17 de agosto, no revés por 3 a 1 para a Ferroviária-SP, em casa, pela 22ª rodada.
O treinador Rafael Lacerda sofre com as baixas do volante Luizão e o atacante Lelê, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Já lateral-direito Dudu está machucado e já não poderia entrar em campo por ser vinculado ao Furacão. Kauan entra no meio, assim como Maranhão no ataque. Kelvin e Talisson disputam a outra vaga no trio ofensivo, com Jean Dias sendo improvisado na lateral.
O Athletico venceu o Operário-PR por 1 a 0, na Arena da Baixada, e chegou a sete vitórias seguidas, com oito partidas de invencibilidade. A última derrota na Série B foi por 4 a 2 para o Criciúma, fora de casa, em 11 de agosto.
Para o jogo, Odair Hellmann tem o desfalque do lateral-esquerdo Esquivel, que se lesionou e retorna apenas na reta final da Segundona. Fernando é o substituto. No ataque, Mendoza deve pegar a vaga de Leozinho.
➡️ Confira ao vivo o duelo no Disney +
Confira as informações do jogo entre Atlético-GO e Athletico pela Série B
✅ FICHA TÉCNICA
ATLÉTICO-GO X ATHLETICO
30ª RODADA - SÉRIE B DO BRASILEIRO
📆 Data e horário: Domingo (5), às 20h30 (horário de Brasília)
📍 Local: Antônio Accioly, em Goiânia (GO)
📺 Onde assistir: RedeTV! (tv aberta), Espn (tv fechada), SportyNet (tv fechada), Desimpedidos (streaming gratuito) e Disney+ (streaming pago)
ARBITRAGEM
🟨 Árbitro:
🚩 Assistentes:
🖥️ VAR:
⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
ATLÉTICO-GO (Técnico: Rafael Lacerda)
Paulo Vítor; Jean Dias, Adriano Martins, Tito e Guilherme Romão; Kauan (Danielzinho), Ronald e Robert; Kelvin (Talisson), Maranhão e Yuri.
ATHLETICO (Técnico: Odair Hellmann)
Santos; Aguirre, Arthur Dias e Léo Pelé; Benavídez, Patrick, Zapelli e Fernando; Mendoza, Luiz Fernando e Viveros.
