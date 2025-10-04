Em confronto direto, Atlético-GO e Athletico se enfrentam neste domingo (5), às 20h30 (de Brasília), no estádio Antônio Accioly, em jogo da 30ª rodada da Série B. A partida será transmitida ao vivo pela RedeTV! (tv aberta), Espn (tv fechada), SportyNet (tv fechada), Desimpedidos (streaming gratuito) e Disney+ (streaming pago).

O Dragão está na nona colocação, com 42 pontos, enquanto o Furacão ocupa a quarta posição, com 48 pontos. Novorizontino (47), Cuiabá (46), Chapecoense (44) e Remo (42) estão entre eles na tabela.

Atlético-GO x Athletico ACG CAP 30ª rodada Série B do Brasileiro Data e Hora Domingo, 5 de outubro de 2025, às 20h30 (de Brasília) Local Antônio Accioly, em Goiânia (GO) Árbitro Onde assistir

Como chegam os dois times?

A Atlético-GO vem de empate em 0 a 0 no clássico contra o Goiás, na Serrinha, e está invicto há sete jogos, com quatro vitórias e três empates. O Dragão não perde desde 17 de agosto, no revés por 3 a 1 para a Ferroviária-SP, em casa, pela 22ª rodada.

O treinador Rafael Lacerda sofre com as baixas do volante Luizão e o atacante Lelê, suspensos pelo terceiro cartão amarelo. Já lateral-direito Dudu está machucado e já não poderia entrar em campo por ser vinculado ao Furacão. Kauan entra no meio, assim como Maranhão no ataque. Kelvin e Talisson disputam a outra vaga no trio ofensivo, com Jean Dias sendo improvisado na lateral.

O Athletico venceu o Operário-PR por 1 a 0, na Arena da Baixada, e chegou a sete vitórias seguidas, com oito partidas de invencibilidade. A última derrota na Série B foi por 4 a 2 para o Criciúma, fora de casa, em 11 de agosto.

Para o jogo, Odair Hellmann tem o desfalque do lateral-esquerdo Esquivel, que se lesionou e retorna apenas na reta final da Segundona. Fernando é o substituto. No ataque, Mendoza deve pegar a vaga de Leozinho.

➡️ Confira ao vivo o duelo no Disney +

Confira as informações do jogo entre Atlético-GO e Athletico pela Série B

✅ FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-GO X ATHLETICO

30ª RODADA - SÉRIE B DO BRASILEIRO

📆 Data e horário: Domingo (5), às 20h30 (horário de Brasília)

📍 Local: Antônio Accioly, em Goiânia (GO)

📺 Onde assistir: RedeTV! (tv aberta), Espn (tv fechada), SportyNet (tv fechada), Desimpedidos (streaming gratuito) e Disney+ (streaming pago)

ARBITRAGEM

🟨 Árbitro:

🚩 Assistentes:

🖥️ VAR:

⚽PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

ATLÉTICO-GO (Técnico: Rafael Lacerda)

Paulo Vítor; Jean Dias, Adriano Martins, Tito e Guilherme Romão; Kauan (Danielzinho), Ronald e Robert; Kelvin (Talisson), Maranhão e Yuri.

ATHLETICO (Técnico: Odair Hellmann)

Santos; Aguirre, Arthur Dias e Léo Pelé; Benavídez, Patrick, Zapelli e Fernando; Mendoza, Luiz Fernando e Viveros.