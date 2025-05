Seleção Brasileira sub-20 convoca fisioterapeuta do Fortaleza

Patrício Teixeira, fisioterapeuta da equipe principal do Fortaleza, está entre os convocados para os próximos compromissos da Seleção Brasileira sub-20.

Pensando na Copa do Mundo da modalidade, que acontece no Chile em setembro, o time terá três amistosos entre 2 e 10 de junho. Atuando no Cairo, capital egípcia, o Brasil enfrentará Egito, Arábia Saudita e Coreia do Sul.

— Estou muito feliz por ter sido lembrado. Ser convocado pela Seleção Brasileira é um sonho e compartilho esse reconhecimento com os meus companheiros de Fortaleza - comemorou Patrício.

O profissional trabalha no Tricolor desde 2010 e esta é sua primeira convocação. Atual campeão sul-americano, o sub-20 do Brasil é comandado por Ramón Menezes.

Patrício é formado em fisioterapia e tem pós-graduado em fisioterapia traumato-ortopedia. Em 2016, atuou nas Olimpíadas do Rio de Janeiro pelo Comitê Olímpico Brasileiro (COB).

Vojvoda comenta expulsão de Marinho

O atacante Marinho entrou no lugar do lateral-direito Mancuso durante o 2º tempo da derrota do Fortaleza para o Vasco, por 3 a 0. Minutos depois, o camisa 11 foi expulso após acertar Lucas Piton em uma disputa de bola. Vojvoda comentou sobre o lance.

— Pelo que eu tinha entendido, o VAR chamou para dizer que não tinha sido com o cotovelo. Mas decide Daronco, dentro do campo. Às vezes se decide dentro do campo, às vezes se decide com o VAR. Marinho tinha recebido duas pancadas muito fortes do Piton. Mas acho que cotovelo não foi. Não sei porque essa decisão do Daronco, se tem o VAR para dar apoio - afirmou o argentino.

Agenda do Fortaleza

Depois do revés, o Fortaleza volta as suas atenções para a Copa do Brasil. O clube recebe o Retrô na quarta-feira (21), na Arena Castelão pela volta da terceira fase do torneio. Na ida, os times empataram em 1 a 1.