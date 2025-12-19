Médico do Atlético-MG e Seleção Brasileira abre o jogo sobre gramado sintético e influência em lesões
Dr. Rodrigo Lasmar falou sobre o tema em evento do Atlético à imprensa na Arena MRV
Os gramados sintéticos no futebol brasileiro têm sido tema de intenso debate entre os principais clubes do país. Uma das maiores preocupações levantadas nesse contexto diz respeito à possível influência da grama artificial no aumento do número de lesões entre os jogadores.
Diante desse cenário, o médico do Atlético-MG e da Seleção Brasileira Dr. Rodrigo Lasmar, abordou o assunto de forma clara e técnica. Ele apresentou a perspectiva clínica da prática do futebol em gramados sintéticos, com base em estudos da medicina esportiva. Além disso, fez uma análise comparativa entre a grama artificial e a natural, destacando diferenças, e evidências científicas que ajudam a embasar a discussão.
Os gramados sintéticos aumentam o risco de lesão?
De acordo com o médico, não há evidências científicas ou estudos médicos que comprovem que os gramados sintéticos provoquem aumento no número de lesões ou elevem o risco de sua ocorrência.
"A gente não tem pelos estudos divulgados ao redor do mundo, um aumento ou risco maior de lesão devido ao gramado sintético. Não temos lesões, principalmente lesões graves, que são aumentadas pelo gramado sintético."
Além disso, o médico ressaltou a importância de se considerar corretamente o parâmetro de comparação com o gramado sintético, especialmente dentro da realidade brasileira. Ele destacou a qualidade precária de alguns gramados naturais no país, que frequentemente apresentam superfície dura e irregular, fatores que, nesses casos, podem sim aumentar o risco de lesões.
"Um ponto importante é saber o que nós estamos comparando. Na nossa realidade a gente vê a situação de gramados, muitas vezes ruim, irregular, duro e isso sim aumenta o risco de lesão, gramados fora das condições adequadas. A discussão desse assunto passa muito por aí."
