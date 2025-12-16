Nesta segunda-feira (15), a Conmebol divulgou o ranking atualizado de clubes para a temporada 2026, que servirá como base para a organização das competições continentais do próximo ano. Com a nova atualização, o Atlético alcançou a melhor colocação de sua história.

O Galo aparece na 6ª posição do ranking, superando suas melhores marcas anteriores, quando havia figurado em 7º lugar nas edições de 2018 e 2024. Com esse desempenho, o clube mineiro será cabeça de chave no sorteio da Copa Sul-Americana, marcado para o dia 18 de março.

Entre os clubes brasileiros, o Atlético fica atrás apenas de Palmeiras e Flamengo, que ocupam as primeiras posições da lista.

A Confederação avalia o desempenho dos clubes na Libertadores e na Sul-Americana nas últimas dez temporadas (2015-2025) além do desempenho histórico nas competições e dos títulos nacionais conquistados no período da avaliação.

Além de elencar os melhores clubes do futebol sul-americano, a lista também serve para definir os cabeças de chave de ambas as competições.

Ranking da Conmebol

Confira a lista da Conmebol atualizada e a pontuação das equipes:

Palmeiras - 9828,6 pontos

Flamengo - 9303,1

River Plate (Argentina) - 8762,8

Boca Juniors (Argentina) - 7360

Peñarol (Uruguai) - 6029,4

Atlético-MG - 5949,2

São Paulo - 5631,5

Nacional (Uruguai) - 5521

Racing Club (Argentina) - 5312,7

LDU (Equador) - 5168

Fluminense - 4968,5

Athletico-PR - 4517,1

Internacional - 4408,1

Grêmio - 4320,6

Olimpia (Paraguai) - 4292,4

Independiente del Valle (Equador) - 4128,4

Libertad (Paraguai) - 4007,8

Estudiantes (Argentina) - 3905,4

Botafogo - 3716,6

Cerro Porteño (Paraguai) - 3708,7

Lanús (Argentina) - 3658,9

Corinthians - 3525,7

Bolívar (Bolívia) - 3466,6

Independiente (Argentina) - 3404,4

Colo-Colo (Chile) - 3366,5

Vélez Sarsfield (Argentina) - 3261,3

Santos - 3238,2

Barcelona de Guayaquil (Equador) - 3176,6

Cruzeiro - 2951

Atlético Nacional (Colômbia) - 2855,4