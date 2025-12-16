Atlético-MG chega à sua melhor colocação em ranking da Conmebol
Galo subiu um degrau em relação ao último ano
Nesta segunda-feira (15), a Conmebol divulgou o ranking atualizado de clubes para a temporada 2026, que servirá como base para a organização das competições continentais do próximo ano. Com a nova atualização, o Atlético alcançou a melhor colocação de sua história.
O Galo aparece na 6ª posição do ranking, superando suas melhores marcas anteriores, quando havia figurado em 7º lugar nas edições de 2018 e 2024. Com esse desempenho, o clube mineiro será cabeça de chave no sorteio da Copa Sul-Americana, marcado para o dia 18 de março.
Entre os clubes brasileiros, o Atlético fica atrás apenas de Palmeiras e Flamengo, que ocupam as primeiras posições da lista.
A Confederação avalia o desempenho dos clubes na Libertadores e na Sul-Americana nas últimas dez temporadas (2015-2025) além do desempenho histórico nas competições e dos títulos nacionais conquistados no período da avaliação.
Além de elencar os melhores clubes do futebol sul-americano, a lista também serve para definir os cabeças de chave de ambas as competições.
Ranking da Conmebol
Confira a lista da Conmebol atualizada e a pontuação das equipes:
Palmeiras - 9828,6 pontos
Flamengo - 9303,1
River Plate (Argentina) - 8762,8
Boca Juniors (Argentina) - 7360
Peñarol (Uruguai) - 6029,4
Atlético-MG - 5949,2
São Paulo - 5631,5
Nacional (Uruguai) - 5521
Racing Club (Argentina) - 5312,7
LDU (Equador) - 5168
Fluminense - 4968,5
Athletico-PR - 4517,1
Internacional - 4408,1
Grêmio - 4320,6
Olimpia (Paraguai) - 4292,4
Independiente del Valle (Equador) - 4128,4
Libertad (Paraguai) - 4007,8
Estudiantes (Argentina) - 3905,4
Botafogo - 3716,6
Cerro Porteño (Paraguai) - 3708,7
Lanús (Argentina) - 3658,9
Corinthians - 3525,7
Bolívar (Bolívia) - 3466,6
Independiente (Argentina) - 3404,4
Colo-Colo (Chile) - 3366,5
Vélez Sarsfield (Argentina) - 3261,3
Santos - 3238,2
Barcelona de Guayaquil (Equador) - 3176,6
Cruzeiro - 2951
Atlético Nacional (Colômbia) - 2855,4
