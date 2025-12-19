Carravetta volta ao Internacional a convite de Abel Braga

Após receber convite de Abel Braga, o especialista em preparação física Elio Carraveta voltou ao Internacional. Aos 72 anos, ele assumirá como gestor de saúde e performance na retomada da uma relação profissional que durou de 1996 a 2022 e teve foi reatada nos oito dias que salvaram o Colorado do rebaixamento no começo de dezembro. A confirmação aconteceu na quinta-feira (19).

O profissional tem currículo acadêmico e é reconhecido como referência na área por diversos preparadores físicos. O convite de Abelão foi feito a Carravetta no sábado (13), cerca de 24 horas depois do ex-treinador ser anunciado como diretor técnico do Alvirrubro.

Carravetta volta ao Inter

Agora, profissional atuará diretamente com Abel, em contato permanente com o vestiário. Carravetta fez parte da a comissão técnica emergencial montada na primeira semana de dezembro para ajudar o Inter a escapar do rebaixamento. O preparador deu suporte nos trabalhos físicos e colaborou no relacionamento com atletas.

O cargo que exercerá fará o meio de campo entre os departamentos Médico e de Futebol, auuxliando também na preparação física do elenco. O técnico campeão mundial, agora diretor esportivo, teve a liberdade para montar a equipe com que irá trabalhar, da qual fará parte também Leomir de Souza, seu auxiliar técnico por 22 anos.