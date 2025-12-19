menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsInternacional

Carravetta volta ao Internacional a convite de Abel Braga

Especialista em preparação física aguarda proposta oficial do clube

Roberto-Jardim-aspect-ratio-1024-1024
Roberto Jardim
Porto Alegre (RS)
Dia 19/12/2025
10:00
Abel Braga na volta ao Internacional conversa com Elio Carravetta
imagem cameraAbel Braga na volta ao Internacional conversa com Elio Carravetta (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Após receber convite de Abel Braga, o especialista em preparação física Elio Carraveta voltou ao Internacional. Aos 72 anos, ele assumirá como gestor de saúde e performance na retomada da uma relação profissional que durou de 1996 a 2022 e teve foi reatada nos oito dias que salvaram o Colorado do rebaixamento no começo de dezembro. A confirmação aconteceu na quinta-feira (19).

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Colorado agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Internacional

O profissional tem currículo acadêmico e é reconhecido como referência na área por diversos preparadores físicos. O convite de Abelão foi feito a Carravetta no sábado (13), cerca de 24 horas depois do ex-treinador ser anunciado como diretor técnico do Alvirrubro.

Carravetta volta ao Inter

Agora, profissional atuará diretamente com Abel, em contato permanente com o vestiário. Carravetta fez parte da a comissão técnica emergencial montada na primeira semana de dezembro para ajudar o Inter a escapar do rebaixamento. O preparador deu suporte nos trabalhos físicos e colaborou no relacionamento com atletas.

continua após a publicidade

O cargo que exercerá fará o meio de campo entre os departamentos Médico e de Futebol, auuxliando também na preparação física do elenco. O técnico campeão mundial, agora diretor esportivo, teve a liberdade para montar a equipe com que irá trabalhar, da qual fará parte também Leomir de Souza, seu auxiliar técnico por 22 anos.

Elio Carravetta, especialista em preparação física no Internacional
Elio Carravetta, especialista em preparação física no Internacional (Foto: Ricardo Duarte/SC Internacional)

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias