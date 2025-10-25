Matemático discorda de critério de desempate do Brasileirão: 'Idade da pedra'

O Brasileirão chega à 30ª rodada com a disputa pelo título em aberto. Palmeiras e Flamengo estão empatados com 61 pontos no topo da tabela, mas o Verdão leva vantagem no número de vitórias e, por isso, lidera a competição. Não à toa, o critério de desempate virou assunto na última semana.

Em entrevista coletiva após a vitória do Rubro-Negro sobre o rival no último domingo (19), o técnico Filipe Luís questionou o regulamento do Campeonato Brasileiro. Ele provocou a CBF ao dizer que, mesmo o Fla vencendo as duas partidas contra o Alviverde, está atrás na tabela.

— Hoje estamos empatados em pontos e talvez (o Brasileirão) seja o único campeonato do mundo que no confronto direto, se você vence duas vezes a equipe que está empatada em pontos, você ainda não está na frente, então talvez isso mude — disse Filipe.

Quem corrobora a opinião do treinador do Flamengo é o matemático e criador do site Infobola, referência no cálculo de probabilidades do futebol, Tristão Garcia. Ele explica que o critério do maior número de vitórias premia as reações tardias e irregularidade pois, quem tem mais vitórias, também terá mais derrotas.

— A Premier League, a liga espanhola, ninguém usa esse critério. Nos principais campeonatos do mundo, só o Brasil tem o critério das vitórias. A Fifa foi muito sábia quando, lá no século passado, transformou a viória de dois pontos para três pontos. Nesse momento, ela puniu o empate. Antes, a Fifa disponibilizava dois pontos para o jogo, e eles seriam distribuídos entre os clubes. Para desestimular o empate, ela sabiamente disse: "a partir de hoje, o vencedor leva três pontos. Se empatar, cada um leva um ponto, e um ponto eu pego para mim". Então, ela estimulou a vitória. Quando o brasileiro resolveu estimular as vitórias mais um pouco, ele estragou — iniciou o matemático.

— O time que vem reagindo, começa a ganhar, e empata com outros em pontuação. Ele vai ter mais vitórias, mas já perdeu um tanto que só empata com os acima dele se ganhar muitas partidas. E se ele ganhar muitas partidas, ele vai passar por um critério de vitórias. Ou seja, ele vai ser premiado pela sua reação tardia. Lembra do Ayrton Senna, que o Galvão Bueno dizia? "Não basta chegar, tem que ultrapassar." No Brasileirão, se você chegar, você já ultrapassou. Você não tem a dificuldade de ultrapassar. Veja o caso do Palmeiras e do Flamengo. O Palmeiras tem uma vitória a mais, mas salta à vista que perdeu mais jogos do que o Flamengo. Ele perdeu dois a mais para ganhar um a mais. Então, é um critério anacrônico, da Idade da Pedra — completou.

O Flamengo entra em campo neste sábado (25) e encara o Fortaleza na Arena Castelão, às 19h30 (de Brasília). Já o Palmeiras recebe o Cruzeiro no Allianz Parque no domingo (26), às 20h30. Ambas partidas são válidas pela 30ª rodada do Brasileirão.

