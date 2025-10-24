Matemático aponta 'número mágico' e reação de clube contra rebaixamento no Brasileirão

A briga contra o rebaixamento promete emoções na reta final do Brasileirão. Sport, Juventude, Fortaleza e Vitória ocupam o Z-4 a nove rodadas do fim da competição, enquanto equipes como Santos, Atlético-MG e Internacional se veem ameçadas por chances de queda.

continua após a publicidade

➡️ Flamengo x Palmeiras: confira probabilidades de título do Brasileirão

O site Infobola, referência no cálculo das probabilidades do Campeonato Brasileiro, indica que os três últimos colocados estão muito próximos de jogarem a Série B em 2026. Sport, Juventude e Fortaleza aparecem, respectivamente, com 99%, 93% e 91% de chances de serem rebaixados.

A disputa maior está para fugir da 17ª colocação, atualmente ocupada pelo Vitória. O Leão da Barra soma 31 pontos em 29 partidas e tem 44% de probabilidade de queda; logo acima, com a mesma pontuação e um jogo a menos, o Santos tem 30% de risco. Atlético-MG e Internacional aparecem com 10% cada.

continua após a publicidade

O Lance! conversou com o matemático criador e idealizador do Infobola, Tristão Garcia, que detalhou a situação de momento. Ele destaca que a boa fase do Vitória reabriu a disputa na parte de baixo. Além disso, diz que, antes da abertura da 30ª rodada, o "número mágico" para escapar da degola é de 46 pontos.

Nos últimos anos, eu calculei antes do final e apontava 45 pontos para escapar. Tu chegava no final e 45 sobrava, mas poderia não sobrar. Mas 45 não é regra, já aconteceu (de caírem com 45). Este ano, estava 45, mas com a reação do Vitória, nesse momento é 46. Então 46 é o número que salva. Mas é muito provável ficar com 45, e não precisa de tanta sorte assim para escapar com 44. Mas tu não tem garantia — disse Tristão.

continua após a publicidade

O matemático detalha como o desempenho recente do Leão da Barra é uma ameaça aos times logo acima da zona de rebaixamento. Ele explica, ainda, como é feito o cálculo considerando os últimos jogos das equipes.

— O Vitória tava mal esse ano. Eu meço o momento do time em blocos de seis jogos. Os seis último valem mais, os seis anteriores já valem menos. Os outros seis anteriores valem menos ainda no perfil de qualidade para medir o momento do time. A pontuação que ele ganhou desde o primeiro dia está valendo aí e é um fator importante. Mas o desempenho, olha só: o Vitória aumentou 80% o rendimento dele. O que quer dizer isso? Que nos últimos seis jogos, ele fez 80% mais do que fez nos seis anteriores. Ou seja, o Vitória deu uma crescida do nada — explicou.

➡️ Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte