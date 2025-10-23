Incomodados com os repasses das ligas (Libra e LFU), os clubes da Série B se uniram e foram à CBF pedir socorro financeiro imediato e que a entidade reassuma os compromissos comerciais da competição a partir do próximo ano. O encontro aconteceu na quarta-feira (22) e, segundo os clubes, a CBF sinalizou positivamente.

Ao todo, 17 dos 20 clubes que disputam a Série B deste ano estiveram na reunião. As ausências foram de dirigentes do Cuiabá, da Chapecoense e do Amazonas, que só não participaram do encontro no Rio porque tiveram problemas com os voos.

— Todos os clubes estão pedindo ajuda à CBF, porque em 2026 não temos cenário nenhum de dinheiro, de televisão, nada. A liga só prestigia a Série A. A Série B está abandonada. A pior coisa que eu fiz foi assinar esse esquema de liga aí. Além de a gente não ter recebido quase nada (à época) por estarmos na Série C, hoje a gente está penando porque eles não estão nem aí para a Série B —, disse o presidente do Operário-PR, José Álvaro Góes, em entrevista à Rádio Lagoa Dourada, de Ponta Grossa. O clube paranaense é um dos integrantes da LFU.

Góes classificou a reunião com a CBF como "muito proveitosa". Segundo ele, os dirigentes saíram do encontro com a garantia de que a entidade irá estender a mão aos clubes.

— A CBF se propôs a administrar o campeonato da Série B de 2026, 2027 e 2028, dando um valor, e dando uma ajuda de custo agora no final do ano. Ela se propôs também a pagar adiantado a Copa do Brasil, a primeira parcela já agora em dezembro — sustentou o presidente do Operário-PR.

Acordos comerciais da Série B podem impactar caixa das ligas

Apesar de os direitos comerciais da Série B serem negociados a valores muito inferiores aos da Série A, eles têm sido utilizados pelas ligas para compor acordos com investidores. Assim, caso a CBF reassuma de fato as negociações, como pedem os clubes da B, isso poderá impactar a previsão de caixa de Libra e LFU.

O Lance! pediu posicionamento à Libra e tenta contato com a LFU. A CBF ainda não se manifestou. O espaço está aberto, e o texto será atualizado em caso de retorno.