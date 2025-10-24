Flamengo x Palmeiras: confira probabilidades de título do Brasileirão

Empatados na liderança do Brasileirão com 61 pontos e mais dez jogos por disputar, Flamengo e Palmeiras disputarão ponto a ponto o título nacional. As probabilidades do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) só deixam uma coisa clara: será uma batalha equilibrada. Enquanto o Alviverde tem 48,7% de chances de título, o Rubro-Negro tem 48,4% - o Cruzeiro ainda aparece com remotos 2,6%.

continua após a publicidade

Flamengo e Palmeiras lideram probabilidades de título do Brasileirão (Foto: Reprodução / UFMG)

➡️ Tudo sobre o Mengão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Flamengo

➡️ Tudo sobre o Verdão agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Palmeiras

A tendência, segundo os pesquisadores da universidade, é que a partir dos 76 pontos alcançados o time tenha mais chances de conquistar o troféu do que ficar sem - ou seja, mais 15 pontos em dez jogos para Flamengo ou Palmeiras. No entanto, a pontuação que garante o título é de 90 pontos, que representariam uma campanha perfeita até o desfecho do Brasileirão.

Chances de ser campeão ao alcançar cada pontuação

72 pontos - 13,67%

73 pontos - 22,54%

74 pontos - 33,58%

75 pontos - 45,84%

76 pontos - 58,29%

77 pontos - 69,62%

78 pontos - 79,30%

79 pontos - 86,67%

80 pontos - 92,09%

81 pontos - 95,58%

82 pontos - 97,77%

83 pontos - 98,94%

84 pontos - 99,56%

85 pontos - 99,83%

86 pontos - 99,94%

87 pontos - 99,98%

88 pontos - 99,99%

89 pontos - 99,99%

90 pontos - 100%

Fonte: Departamento de Matemática da UFMG

continua após a publicidade

Tabelas e retrospectod de Flamengo e Palmeiras contra os futuros adversários

Tabela do Flamengo

- Libertadores: Flamengo x Racing -

x Fortaleza (visitante) - 25/10

Últimos 10 jogos (todas as competições): 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota

Últimos 5 jogos (visitante): 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota

- Libertadores: Racing x Flamengo-

x Sport (mandante) - 01/11

Últimos 10 jogos (todas as competições): 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 4 vitórias e 1 empate

Últimos 5 jogos (mandante): 5 vitórias

continua após a publicidade

x São Paulo (visitante) - 05/11

Últimos 10 jogos (todas as competições): 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas

Últimos 5 jogos (visitante): 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas

x Santos (mandante) - 09/11

Últimos 10 jogos (todas as competições): 6 vitórias e 4 derrotas

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias e 2 derrotas

Últimos 5 jogos (mandante): 3 vitórias e 2 derrotas

- Início da Data Fifa -

x Sport (visitante) - 15/11

Últimos 10 jogos (todas as competições): 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 4 vitórias e 1 empate

Últimos 5 jogos (visitante): 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas

x Fluminense (visitante) - 19/11

Últimos 10 jogos (todas as competições): 5 vitórias, 4 empates e 1 derrota

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota

Últimos 5 jogos (visitante): 3 vitórias e 2 derrotas

- Fim da Data Fifa -

x Bragantino (mandante) - 23/11

Últimos 10 jogos (todas as competições): 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota

Últimos 5 jogos (mandante): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota

- Final da Libertadores -

x Atlético-MG (visitante) - 30/11

Últimos 10 jogos (todas as competições): 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota

Últimos 5 jogos (visitante): 4 vitórias e 1 derrota

x Ceará (mandante) - 03/12

Últimos 10 jogos (todas as competições): 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 1 vitórias e 4 empates

Últimos 5 jogos (mandante): 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas

x Mirassol (visitante) - 07/12

Últimos 10 jogos (todas as competições): 1 vitória (só jogaram uma vez na história)

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 1 vitória (só jogaram uma vez na história)

Últimos 5 jogos (visitante): nunca jogou

➡️ Confira análise completa das sequências de Flamengo e Palmeiras

Tabela do Palmeiras

- Libertadores: LDU x Palmeiras -

x Cruzeiro (mandante) - 26/10

Últimos 10 jogos (todas as competições): 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota

Últimos 5 jogos (mandante): 4 vitórias e 1 derrota

- Libertadores: Palmeiras x LDU -

x Juventude (visitante) - 02/11

Últimos 10 jogos (todas as competições): 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 5 vitórias

Últimos 5 jogos (visitante): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota

x Santos (mandante) - 06/11

Últimos 10 jogos (todas as competições): 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota

Últimos 5 jogos (mandante): 4 vitórias e 1 derrota

x Mirassol (visitante) - 09/11

Últimos 10 jogos (todas as competições): 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 1 empate (só jogaram uma vez na história)

Últimos 5 jogos (visitante): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota

- Início da Data Fifa -

x Santos (visitante) - 15/11

Últimos 10 jogos (todas as competições): 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota

Últimos 5 jogos (visitante): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota

x Atlético-MG (visitante) - 19/11

Últimos 10 jogos (todas as competições): 5 vitórias, 4 empates e 1 derrota

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota

Últimos 5 jogos (visitante): 3 vitórias e 2 empates

- Fim da Data Fifa -

x Fluminense (mandante) - 23/11

Últimos 10 jogos (todas as competições): 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 2 vitórias e 3 derrotas

Últimos 5 jogos (mandante): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota

- Final da Libertadores -

x Grêmio (visitante) - 30/11

Últimos 10 jogos (todas as competições): 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota

Últimos 5 jogos (visitante): 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota

x Vitória (mandante) - 03/12

Últimos 10 jogos (todas as competições): 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota

Últimos 5 jogos (mandante): 4 vitórias e 1 derrota

x Ceará (visitante) - 07/12

Últimos 10 jogos (todas as competições): 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 4 vitórias e 1 derrota

Últimos 5 jogos (visitante): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota