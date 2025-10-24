Flamengo x Palmeiras: confira probabilidades de título do Brasileirão
Empatados na liderança, gigantes brigarão até a última rodada pelo troféu nacional
Empatados na liderança do Brasileirão com 61 pontos e mais dez jogos por disputar, Flamengo e Palmeiras disputarão ponto a ponto o título nacional. As probabilidades do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) só deixam uma coisa clara: será uma batalha equilibrada. Enquanto o Alviverde tem 48,7% de chances de título, o Rubro-Negro tem 48,4% - o Cruzeiro ainda aparece com remotos 2,6%.
A tendência, segundo os pesquisadores da universidade, é que a partir dos 76 pontos alcançados o time tenha mais chances de conquistar o troféu do que ficar sem - ou seja, mais 15 pontos em dez jogos para Flamengo ou Palmeiras. No entanto, a pontuação que garante o título é de 90 pontos, que representariam uma campanha perfeita até o desfecho do Brasileirão.
Chances de ser campeão ao alcançar cada pontuação
72 pontos - 13,67%
73 pontos - 22,54%
74 pontos - 33,58%
75 pontos - 45,84%
76 pontos - 58,29%
77 pontos - 69,62%
78 pontos - 79,30%
79 pontos - 86,67%
80 pontos - 92,09%
81 pontos - 95,58%
82 pontos - 97,77%
83 pontos - 98,94%
84 pontos - 99,56%
85 pontos - 99,83%
86 pontos - 99,94%
87 pontos - 99,98%
88 pontos - 99,99%
89 pontos - 99,99%
90 pontos - 100%
Fonte: Departamento de Matemática da UFMG
Tabelas e retrospectod de Flamengo e Palmeiras contra os futuros adversários
Tabela do Flamengo
- Libertadores: Flamengo x Racing -
x Fortaleza (visitante) - 25/10
Últimos 10 jogos (todas as competições): 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas
Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota
Últimos 5 jogos (visitante): 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota
- Libertadores: Racing x Flamengo-
x Sport (mandante) - 01/11
Últimos 10 jogos (todas as competições): 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas
Últimos 5 jogos (Brasileirão): 4 vitórias e 1 empate
Últimos 5 jogos (mandante): 5 vitórias
x São Paulo (visitante) - 05/11
Últimos 10 jogos (todas as competições): 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas
Últimos 5 jogos (Brasileirão): 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas
Últimos 5 jogos (visitante): 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas
x Santos (mandante) - 09/11
Últimos 10 jogos (todas as competições): 6 vitórias e 4 derrotas
Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias e 2 derrotas
Últimos 5 jogos (mandante): 3 vitórias e 2 derrotas
- Início da Data Fifa -
x Sport (visitante) - 15/11
Últimos 10 jogos (todas as competições): 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas
Últimos 5 jogos (Brasileirão): 4 vitórias e 1 empate
Últimos 5 jogos (visitante): 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas
x Fluminense (visitante) - 19/11
Últimos 10 jogos (todas as competições): 5 vitórias, 4 empates e 1 derrota
Últimos 5 jogos (Brasileirão): 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota
Últimos 5 jogos (visitante): 3 vitórias e 2 derrotas
- Fim da Data Fifa -
x Bragantino (mandante) - 23/11
Últimos 10 jogos (todas as competições): 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas
Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota
Últimos 5 jogos (mandante): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota
- Final da Libertadores -
x Atlético-MG (visitante) - 30/11
Últimos 10 jogos (todas as competições): 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas
Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota
Últimos 5 jogos (visitante): 4 vitórias e 1 derrota
x Ceará (mandante) - 03/12
Últimos 10 jogos (todas as competições): 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas
Últimos 5 jogos (Brasileirão): 1 vitórias e 4 empates
Últimos 5 jogos (mandante): 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas
x Mirassol (visitante) - 07/12
Últimos 10 jogos (todas as competições): 1 vitória (só jogaram uma vez na história)
Últimos 5 jogos (Brasileirão): 1 vitória (só jogaram uma vez na história)
Últimos 5 jogos (visitante): nunca jogou
Tabela do Palmeiras
- Libertadores: LDU x Palmeiras -
x Cruzeiro (mandante) - 26/10
Últimos 10 jogos (todas as competições): 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas
Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota
Últimos 5 jogos (mandante): 4 vitórias e 1 derrota
- Libertadores: Palmeiras x LDU -
x Juventude (visitante) - 02/11
Últimos 10 jogos (todas as competições): 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas
Últimos 5 jogos (Brasileirão): 5 vitórias
Últimos 5 jogos (visitante): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota
x Santos (mandante) - 06/11
Últimos 10 jogos (todas as competições): 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas
Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota
Últimos 5 jogos (mandante): 4 vitórias e 1 derrota
x Mirassol (visitante) - 09/11
Últimos 10 jogos (todas as competições): 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas
Últimos 5 jogos (Brasileirão): 1 empate (só jogaram uma vez na história)
Últimos 5 jogos (visitante): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota
- Início da Data Fifa -
x Santos (visitante) - 15/11
Últimos 10 jogos (todas as competições): 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas
Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota
Últimos 5 jogos (visitante): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota
x Atlético-MG (visitante) - 19/11
Últimos 10 jogos (todas as competições): 5 vitórias, 4 empates e 1 derrota
Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota
Últimos 5 jogos (visitante): 3 vitórias e 2 empates
- Fim da Data Fifa -
x Fluminense (mandante) - 23/11
Últimos 10 jogos (todas as competições): 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas
Últimos 5 jogos (Brasileirão): 2 vitórias e 3 derrotas
Últimos 5 jogos (mandante): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota
- Final da Libertadores -
x Grêmio (visitante) - 30/11
Últimos 10 jogos (todas as competições): 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota
Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota
Últimos 5 jogos (visitante): 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota
x Vitória (mandante) - 03/12
Últimos 10 jogos (todas as competições): 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota
Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota
Últimos 5 jogos (mandante): 4 vitórias e 1 derrota
x Ceará (visitante) - 07/12
Últimos 10 jogos (todas as competições): 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas
Últimos 5 jogos (Brasileirão): 4 vitórias e 1 derrota
Últimos 5 jogos (visitante): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota
