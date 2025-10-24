Empatados na liderança do Brasileirão com 61 pontos e mais dez jogos por disputar, Flamengo e Palmeiras disputarão ponto a ponto o título nacional. Os dois clubes ainda precisarão dividir atenções com o sonho da conquista da Libertadores e uma assustadora Data Fifa no meio do caminho. Mas afinal, quem tem a sequência mais complicada até o fim do torneio?

O Lance! concluiu que o Palmeiras terá missão mais difícil na reta final do Brasileirão após consultar números, especialistas e as opiniões quase unânimes dos jornalistas da própria redação.

Retrospecto mostra domínio de Flamengo e Palmeiras

Ao analisar os retrospectos dos dois postulantes ao título contra os próximos adversários, fica evidente o protagonismo dos clubes no futebol brasileiro em anos recentes.

No recorte dos últimos dez jogos por todas as competições, o Flamengo venceu mais do que perdeu contra todos os futuros rivais, exceto o Ceará, contra quem teve número igual de vitórias e derrotas.

O mesmo se aplica ao Palmeiras, que só teve o Fluminense como pedra no sapato - por outro lado, o Verdão tem histórico recente positivo como mandante contra o Tricolor das Laranjeiras, e o duelo será em São Paulo.

Veja abaixo os retrospectos dos dois times.

Retrospecto do Flamengo contra próximos adversários do Brasileirão (Arte: Kauãn da Conceição / Lance!)<br>

Retrospecto do Palmeiras contra próximos adversários do Brasileirão (Arte: Kauãn da Conceição / Lance!)

O que pensam os nossos colunistas?

Também consultamos a opinião de dois dos nossos colunistas: Eduardo Tironi e Gustavo Fogaça. Para o primeiro, a sequência do Palmeiras é mais difícil que a do Flamengo justamente pelo seu início. Já o segundo, vê equilíbrio entre as tabelas, com o mando de campo podendo ser decisivo.

Eduardo Tironi: "Eu acho que essa primeira perna, esses primeiros três jogos, são menos fáceis para o Palmeiras. Primeiro, porque joga quinta (contra a LDU pela Libertadores) e depois domingo, joga na altitude, tem que viajar de cara, e depois encara o Cruzeiro, que é muito mais forte que o Fortaleza que o Flamengo vai encarar. Então o meu ponto é: o Flamengo pode arriscar no jogo contra o Fortaleza, pode levar um time forte, mas não o titular, enquanto o Palmeiras talvez não consiga fazer isso devido à briga pelo Brasileiro. O Flamengo ganhar do Fortaleza, que está praticamente rebaixado, mesmo em Fortaleza, é mais simples do que o jogo do Palmeiras, além do fato da altitude que o Palmeiras vai encarar no começo, que vai deixar desgastado para esse jogo contra o Cruzeiro. É complexo, por isso que eu acho que essa sequência do Palmeiras é mais complicada."

Gustavo Fogaça: "O Flamengo em casa tem quatro jogos relativamente acessíveis, ainda mais levando em conta o desempenho rubro-negro no Maracanã: Sport, Santos, Bragantino e Ceará. O Palmeiras em casa tem o clássico com o Santos, o Fluminense, o Cruzeiro buscando G4 e um Vitória tentando fugir do rebaixamento. São jogos mais complicados. Por isso, no quesito mandante, o Flamengo parece melhor para pontuar do que o Palmeiras.

Como visitante, o Mengão tem uma vida mais complicada, incluindo aí um Fla-Flu. Atlético-MG e toda a rivalidade, São Paulo e Mirassol, são três jogos de risco que podem tirar pontos do Flamengo. O Palmeiras também tem jogos complicados fora de casa, com atenção, mas mais maleáveis: Grêmio pode estar já com o ano definido, assim como Ceará e Galo. É provável que, como visitante, o Palmeiras tenha melhor desempenho que o Flamengo.

Flamengo mandante ou Palmeiras visitante? Um dos dois será o fiel da balança para sabermos para quem vai o título do Brasileirão 2025."

A grama do vizinho é sempre mais verde (ou rubro-negra)

Para os torcedores dos dois times, não há dúvidas: a sequência do seu clube do coração é a mais difícil. Em enquetes organizadas nos respectivos canais de torcida do Lance! no WhatsApp, os votos foram muito discrepantes. 88,2% dos 1700 votantes flamenguistas consideram a tabela do Mengão mais complicada, enquanto 92% dos 1100 palmeirenses participantes observam justamente o contrário.

O que dizem os números?

As probabilidades do Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) só deixam uma coisa clara: será uma disputa equilibrada. Enquanto o Palmeiras tem 48,7% de chances de título, o Flamengo tem 48,4% - o Cruzeiro ainda aparece com remotos 2,6%.

A tendência, segundo os pesquisadores da universidade, é que a partir dos 76 pontos alcançados o time tenha mais chances de conquistar o troféu do que ficar sem - ou seja, mais 15 pontos em dez jogos. No entanto, a pontuação que garante o título é de 90 pontos, que representariam uma campanha perfeita até o desfecho do Brasileirão.

Data Fifa: o pesadelo no caminho de Flamengo e Palmeiras

A última Data Fifa do ano é temida por Flamengo e Palmeiras, que estarão disputando compromissos importantes na luta pelo título brasileiro. O técnico da Seleção Brasileira, Carlo Ancelotti, anunciará a sua lista no dia 3 de novembro. O Brasil joga contra Senegal, no dia 15, na Inglaterra, e Tunísia, no dia 18, na França. Mesmo que os clubes consigam um acordo para não ter atletas chamados pelo italiano, ainda terão dor de cabeça com outras convocatórias.

Por mais que a última equipe selecionada por Carleto só tenha contado com três jogadores do futebol brasileiro (Hugo Souza, Fabrício Bruno e Vitinho), o italiano deu a entender que poderia chamar mais atletas que atuam no país na próxima convocação.

— Obviamente, muitos jogadores brasileiros poderiam estar nessa convocação, estavam nas últimas e estarão na próxima, em novembro, onde podemos, não sei se dar prioridade... Mas eles têm o mesmo nível dos jogadores europeus. Estamos olhando muitos jogadores que podem estar na próxima convocação e poderiam estar nessa — disse ao anunciar os últimos convocados, no início deste mês.

Ao longo do ano, o Flamengo já teve Léo Ortiz, Alex Sandro, Danilo e Samuel Lino convocados. Também há expectativas por possíveis chamadas de Léo Pereira e Pedro. No Palmeiras, Andreas Pereira recebeu chance quando atuava na Europa. Outro atleta em alta é o atacante Vitor Roque.

No entanto, a dor de cabeça maior deve vir de outros países. Na última Data Fifa, foram seis convocados do Verdão: Gustavo Gómez (Paraguai), Ramón Sosa (Paraguai), Aníbal Moreno (Argentina), Flaco López (Argentina), Emiliano Martínez (Uruguai) e Facundo Torres (Uruguai). O uruguaio Piquerez também poderia figurar nessa lista.

O Flamengo fez acordo com as seleções para não ter atletas chamados no último compromisso nacional, mas não é possível cravar que isso se repetirá. Caso não aconteça, o Rubro-Negro pode perder Arrascaeta (Uruguai), De La Cruz (Uruguai), Varela (Uruguai), Viña (Uruguai), Gonzalo Plata (Equador) e Carrascal (Colômbia).

Calendário dividido entre clubes e Seleção:

Brasil x Senegal - 15/11

Flamengo x Sport - 15/11

Santos x Palmeiras - 15/11

Brasil x Tunísia - 18/11

Fluminense x Flamengo - 19/11

Atlético-MG x Palmeiras - 19/11

Líder do Brasileirão em gols e assistências, Arrascaeta é usualmente convocado pelo Uruguai (Foto: Eitan ABRAMOVICH / AFP)

Tabelas e retrospecto detalhado de Flamengo e Palmeiras

Por fim, o Lance! apresenta abaixo um retrospecto detalhado das duas equipes contra os adversários derradeiros na disputa pelo título do Brasileirão.

Tabela do Flamengo

- Libertadores: Flamengo x Racing -

x Fortaleza (visitante) - 25/10

Últimos 10 jogos (todas as competições): 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota

Últimos 5 jogos (visitante): 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota

- Libertadores: Racing x Flamengo-

x Sport (mandante) - 01/11

Últimos 10 jogos (todas as competições): 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 4 vitórias e 1 empate

Últimos 5 jogos (mandante): 5 vitórias

x São Paulo (visitante) - 05/11

Últimos 10 jogos (todas as competições): 5 vitórias, 2 empates e 3 derrotas

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas

Últimos 5 jogos (visitante): 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas

x Santos (mandante) - 09/11

Últimos 10 jogos (todas as competições): 6 vitórias e 4 derrotas

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias e 2 derrotas

Últimos 5 jogos (mandante): 3 vitórias e 2 derrotas

- Início da Data Fifa -

x Sport (visitante) - 15/11

Últimos 10 jogos (todas as competições): 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 4 vitórias e 1 empate

Últimos 5 jogos (visitante): 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas

x Fluminense (visitante) - 19/11

Últimos 10 jogos (todas as competições): 5 vitórias, 4 empates e 1 derrota

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota

Últimos 5 jogos (visitante): 3 vitórias e 2 derrotas

- Fim da Data Fifa -

x Bragantino (mandante) - 23/11

Últimos 10 jogos (todas as competições): 4 vitórias, 3 empates e 3 derrotas

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota

Últimos 5 jogos (mandante): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota

- Final da Libertadores -

x Atlético-MG (visitante) - 30/11

Últimos 10 jogos (todas as competições): 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota

Últimos 5 jogos (visitante): 4 vitórias e 1 derrota

x Ceará (mandante) - 03/12

Últimos 10 jogos (todas as competições): 3 vitórias, 4 empates e 3 derrotas

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 1 vitórias e 4 empates

Últimos 5 jogos (mandante): 2 vitórias, 1 empate e 2 derrotas

x Mirassol (visitante) - 07/12

Últimos 10 jogos (todas as competições): 1 vitória (só jogaram uma vez na história)

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 1 vitória (só jogaram uma vez na história)

Últimos 5 jogos (visitante): nunca jogou

Tabela do Palmeiras

- Libertadores: LDU x Palmeiras -

x Cruzeiro (mandante) - 26/10

Últimos 10 jogos (todas as competições): 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota

Últimos 5 jogos (mandante): 4 vitórias e 1 derrota

- Libertadores: Palmeiras x LDU -

x Juventude (visitante) - 02/11

Últimos 10 jogos (todas as competições): 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 5 vitórias

Últimos 5 jogos (visitante): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota

x Santos (mandante) - 06/11

Últimos 10 jogos (todas as competições): 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota

Últimos 5 jogos (mandante): 4 vitórias e 1 derrota

x Mirassol (visitante) - 09/11

Últimos 10 jogos (todas as competições): 6 vitórias, 2 empates e 2 derrotas

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 1 empate (só jogaram uma vez na história)

Últimos 5 jogos (visitante): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota

- Início da Data Fifa -

x Santos (visitante) - 15/11

Últimos 10 jogos (todas as competições): 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota

Últimos 5 jogos (visitante): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota

x Atlético-MG (visitante) - 19/11

Últimos 10 jogos (todas as competições): 5 vitórias, 4 empates e 1 derrota

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota

Últimos 5 jogos (visitante): 3 vitórias e 2 empates

- Fim da Data Fifa -

x Fluminense (mandante) - 23/11

Últimos 10 jogos (todas as competições): 4 vitórias, 2 empates e 4 derrotas

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 2 vitórias e 3 derrotas

Últimos 5 jogos (mandante): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota

- Final da Libertadores -

x Grêmio (visitante) - 30/11

Últimos 10 jogos (todas as competições): 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota

Últimos 5 jogos (visitante): 2 vitórias, 2 empates e 1 derrota

x Vitória (mandante) - 03/12

Últimos 10 jogos (todas as competições): 7 vitórias, 2 empates e 1 derrota

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota

Últimos 5 jogos (mandante): 4 vitórias e 1 derrota

x Ceará (visitante) - 07/12

Últimos 10 jogos (todas as competições): 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas

Últimos 5 jogos (Brasileirão): 4 vitórias e 1 derrota

Últimos 5 jogos (visitante): 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota