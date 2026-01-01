O Botafogo recusou uma proposta do Torino, da Itália, pela contratação do zagueiro David Ricardo. Os europeus tentaram um empréstimo com opção de compra, o que foi prontamente rejeitado. As informações são do jornalista Daniel Braune e foram confirmadas pelo Lance!.

Conforme apurou a reportagem, a tendência é que o Torino dê uma nova cartada pelo defendor de 23 anos, valorizado após ótimo 2025 com a camisa do Glorioso. Há ainda outra sondagem do futebol italiano, sem avanço em proposta.

David Ricardo foi comprado pelo Botafogo junto ao Ceará no início da temporada passada por cerca de R$ 12 milhões. Com a camisa alvinegra, no último ano, foram 29 jogos, com dois gols marcados e uma assistência. O zagueiro de destacou principalmente na reta final, quando assumiu a titularidade.

Botafogo mira zagueiro

O jovem segue nos planos da diretoria alvinegra para 2026, mas uma negociação não está descartada em caso de ofertas com valores que façam sentido.

No mesmo setor, a SAF negocia a renovação de contrato com o argentino Alexander Barboza, que também atua pela esquerda, e tenta a contratação do venezuelano Ferraresi, do São Paulo, esse para o lado direito. O sistema defensivo é a prioridade na janela com o técnico Martín Anselmi.

Antes de contratar e registrar qualquer jogador, no entanto, o Botafogo precisa resolver as pendências e finalizar o acordo com o Atlanta United, dos Estados Unidos, pela dívida referente à compra de Thiago Almada. O caso foi parar na Fifa, que puniu o Glorioso com transfer ban de três janelas de transferências.

