Torcedores se despedem de medalhão do Botafogo: 'Vai deixar saudades'

A virada de ano representa algumas saídas no elenco do Botafogo. Com a chegada de 2026, alguns jogadores tiveram seus vínculos encerrados com o clube e buscam um novo desafio na carreira. Para os torcedores, a principal perda será o retorno do lateral-esquerdo Cuiabano ao Nottingham Forest, da Inglaterra.

continua após a publicidade

➡️Botafogo entra em 2026 de olho em resgate de confiança e estabilidade

Contratado pelos ingleses após a disputa da Copa do Mundo de Clubes, Cuiabano voltou ao Botafogo por empréstimo, até o final de 2025. Em duas temporadas pelo clube, o lateral disputou 77 jogos, marcou 10 gols, contribuiu com oito assistências e fez parte do elenco campeão Brasileiro e da Libertadores.

O Botafogo não realizou nenhum tipo de movimento concreto pela permanência do camisa 6, que deve se reapresentar ao Nottingham Forest ainda em janeiro. Com a saída confirmada, os torcedores usaram as redes sociais para se despedir de Cuiabano. Confira abaixo.

continua após a publicidade

📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Botafogo vê líderes com apenas um ano de contrato

Texto por: Leonardo Bessa

Se perdeu Marlon Freitas para o Palmeiras, em negociação na casa dos R$ 32 milhões, o Botafogo agora se agita para renovar com outros líderes do grupo. Depois de acertar a extensão contratual com Marçal, a diretoria negocia e pretende fazer o mesmo com o zagueiro Alexander Barboza e o lateral-esquerdo Alex Telles, ambos com contrato até o dia 31/12/2026.

➡️ Tudo sobre o Fogão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Botafogo

Marlon Freitas vai trocar o Botafogo pelo Palmeiras (Foto: Thiago Ribeiro/Agif/Gazeta Press)

Felizmente, pensando em possíveis saídas ao longo da temporada, o Botafogo não tem ninguém apto a assinar pré-contrato com outra equipe. Isso acontece quando o tempo para expiração do vínculo chega a seis meses.

continua após a publicidade

Há outros nomes com contrato até o fim de 2026, esses com menor urgência dentro do cenário atual e do que foi apresentado na temporada passada. Trata-se do zagueiro Bastos, que pouco atuou em 2025 por lesão e voltará no Campeonato Carioca, do volante Patrick de Paula, emprestado ao Estoril Praia, de Portugal, do volante Allan e do meia-atacante Diego Hernández, que esteve emprestado ao Remo e não deve ficar.