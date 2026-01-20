Martínez rescinde com o Fortaleza e se aproxima do Vitória
Meio-campista fez 56 jogos pela equipe cearense
O meio-campista Emmanuel Martínez acertou a sua rescisão de contrato com o Fortaleza. O argentino é alvo do Vitória, que deve anunciar a contratação em breve.
Martínez chegou ao Tricolor em abril de 2024, quando o clube pagou R$ 8 milhões junto ao América-MG. Seu contrato era válido até junho de 2027, mas a rescisão aconteceu já neste mês. Foram 56 partidas ao todo, com dois gols e cinco assistências.
O atleta perdeu espaço durante a última temporada e, sob o comando do técnico Renato Paiva, chegou a ser afastado do elenco. Paiva foi demitido e alguns nomes retornaram ao time, mas esse não foi o caso de Martínez.
O argentino não entra em campo desde o dia 12 de agosto de 2025, no 0 a 0 contra o Vélez Sarsfield-ARG, pelo jogo de ida das oitavas da Copa Libertadores.
Preparando-se para o início do Brasileirão, o Rubro-Negro deve anunciar a contratação em breve. Martínez terá a concorrência de Baralhas, Dudu, Caíque Gonçalves e Ronald no setor.
