Martínez rescinde com o Fortaleza e se aproxima do Vitória

O meio-campista Emmanuel Martínez acertou a sua rescisão de contrato com o Fortaleza. O argentino é alvo do Vitória, que deve anunciar a contratação em breve.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Leão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Fortaleza

Martínez chegou ao Tricolor em abril de 2024, quando o clube pagou R$ 8 milhões junto ao América-MG. Seu contrato era válido até junho de 2027, mas a rescisão aconteceu já neste mês. Foram 56 partidas ao todo, com dois gols e cinco assistências.

O atleta perdeu espaço durante a última temporada e, sob o comando do técnico Renato Paiva, chegou a ser afastado do elenco. Paiva foi demitido e alguns nomes retornaram ao time, mas esse não foi o caso de Martínez.

continua após a publicidade

➡️ Aposte na vitória do Fortaleza no Campeonato Cearense!

Martínez deixou o Fortaleza e está próximo do Vitória (Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC)

O argentino não entra em campo desde o dia 12 de agosto de 2025, no 0 a 0 contra o Vélez Sarsfield-ARG, pelo jogo de ida das oitavas da Copa Libertadores.

Preparando-se para o início do Brasileirão, o Rubro-Negro deve anunciar a contratação em breve. Martínez terá a concorrência de Baralhas, Dudu, Caíque Gonçalves e Ronald no setor.

continua após a publicidade

➡️ Atacante do Fortaleza revela sondagens e mira Copa do Mundo

Fortaleza anuncia três empréstimos e uma permanência

O Fortaleza vem se movimentando no mercado da bola nos últimos dias. O clube oficializou, na sexta-feira (16), três saídas por empréstimo e uma permanência em seu elenco. A Série B, principal competição do ano, terá início em março.

➡️ Fortaleza acerta três empréstimos e uma permanência no elenco

O meio-campista Matheus Pereira, contratado em 2025, foi emprestado ao Corinthians. O vínculo vai até o fim de 2026, apresentando uma opção de compra. Em solo paulista, o jogador reencontrará Marcelo Paz, ex-CEO da SAF tricolor.