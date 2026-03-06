Jorginho abre o jogo sobre saída de Filipe Luís do Flamengo: 'Sentimos todos'

A demissão de Filipe Luís surpreendeu aos torcedores do Flamengo e também ao elenco rubro-negro, que havia deixado o campo sob o comando do treinador havia poucas horas. A decisão foi divulgada pela diretoria após a vitória por 8 a 0 sobre o Madureira, na semifinal do Campeonato Carioca.

Em reunião com o elenco, José Boto, diretor de futebol do clube, afirmou que os jogadores também tinham parcela de responsabilidade pela demissão de Filipe, fala corroborada por Jorginho em coletiva de imprensa. Embora tenha feito a 'mea culpa', o volante afirmou que não é hora de apontar culpados.

- Obviamente, todo o grupo tinha um carinho grande pelo Filipe e admiração pelo trabalho dele, sentimos todos, essa é uma realidade. E recebemos a notícia como vocês. E, obviamente, nós, sentindo como foi, a gente também sente responsabilidade.Porque acaba sendo por todos, né?

- Cada um que assuma realmente a sua responsabilidade. Primeira coisa, olha no espelho. E quando um momento é delicado, eu acredito que a pior coisa seria começar a apontar dedo. A melhor coisa seria se olhar no espelho, ser sincero consigo mesmo e saber o que pode melhorar a cada dia para poder reverter essa situação. Que, com certeza, eu tenho confiança que isso vai ser mudado. Acredito que essa seja a situação hoje.

A saída de Filipe Luís e a chegada de Leonardo Jardim acontecem em meio a um momento turbulento na Gávea. Isso porque o Flamengo começou o ano perdendo duas decisões, da Supercopa contra o Corinthians, e da Recopa Sul-Americana contra o Lanús.

As derrotas, somadas ao desempenho oscilante no início da temporada, culminaram na troca do comando técnico. O português foi anunciado poucos dias após a saída, pois já estava com acerto encaminhado com o Rubro-Negro.

Flamengo e Fluminense se decidem o Campeonato Carioca

Neste domingo (8), às 18h, no Maracanã, Flamengo e Fluminense decidem o título do Campeonato Carioca. A dupla construiu uma hegemonia na competição e se enfrenta pela sexta vez nos últimos sete anos. A taça será decidida em jogo único.

Flamengo e Fluminense se enfrentam na final do Campeonato Carioca (foto: Lucas Merçon/FFC)

