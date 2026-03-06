O Vasco tem um novo camisa 10 para a sequência da temporada. O meia colombiano Johan Rojas herdará o número que pertencia a Philippe Coutinho, que rescindiu contrato com o clube em fevereiro. A informação foi publicada inicialmente pelo jornalista Lucas Moret.

Rojas é um dos destaques do Vasco neste início de temporada. O colombiano soma 11 partidas com a camisa cruz-maltina e já contribuiu com duas assistências, ganhando espaço na equipe ao longo das primeiras rodadas do ano.

Johan Rojas em campo pelo Vasco (Foto: Affonso Andrade/Agência F8/Gazeta Press)

O meia começou a se destacar justamente ao entrar nas partidas na vaga de Coutinho. Com a saída do antigo camisa 10, apelidado pela torcida de "Pequeno Mágico", Rojas se tornou o substituto natural na posição e agora também assume a numeração no elenco vascaíno.

Até então utilizando a camisa 29, o colombiano fará sua estreia com o novo número na próxima quinta-feira, diante do Palmeiras, em Estádio São Januário. A partida, marcada para 19h30 (de Brasília), também marcará a estreia de Renato Gaúcho no comando técnico do Vasco.

