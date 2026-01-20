Atacante rescinde com o Fortaleza e é anunciado por time do Chile

O atacante Juan Martín Lucero rescindiu o seu contrato com o Fortaleza. Estrangeiro com mais gols e partidas na história do clube cearense, o argentino já foi anunciado como o novo reforço da Universidad de Chile-CHI.

Lucero chegou ao Fortaleza em janeiro de 2023. Foram 177 jogos ao longo de três temporadas, com 58 gols e 14 assistências. O atleta foi campeão do Campeonato Cearense de 2023 e da Copa do Nordeste de 2024, marcando nas duas finais.

Seu histórico em decisões traz ainda um gol na final da Copa Sul-Americana de 2023. O Tricolor ficou no 1 a 1 contra a LDU-EQU no tempo normal e foi vice-campeão nos pênaltis. Lucero, com dez gols na Sula, é o maior artilheiro do Leão no torneio.

Apesar das recentes temporadas artilheiras, o desempenho do jogador em 2025 foi abaixo. Lucero balançou as redes pela última vez em maio e, até o fim do ano, acumulou 24 jogos sem participar de gols.

— Saio com aprendizados valiosos, relações construídas com verdade e a certeza de que este ciclo marcou uma história em minha vida. O respeito e a gratidão permanecem por sempre! - escreveu o atacante nas redes sociais.

Fortaleza anuncia três saídas e uma permanência

O Fortaleza vem se movimentando no mercado da bola nos últimos dias. O clube oficializou, na sexta-feira (16), três saídas por empréstimo e uma permanência em seu elenco. A Série B, principal competição do ano, terá início em março.

O meio-campista Matheus Pereira, contratado em 2025, foi emprestado ao Corinthians. O vínculo vai até o fim de 2026, apresentando uma opção de compra. Em solo paulista, o jogador reencontrará Marcelo Paz, ex-CEO da SAF tricolor.