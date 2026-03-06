Brasil e Argentina se enfrentam no Desafio Internacional de Showbol no RIO FUTSUMMIT 2026

O clássico entre Brasil e Argentina ganhará uma versão especial no dia 24 de março, durante o RIO FUTSUMMIT 2026. O Desafio Internacional de Showbol será realizado na Cidade das Artes, dentro da programação do festival, que acontece nos dias 23 e 24 de março e reúne nomes do esporte, do mercado e do entretenimento ligados ao futebol.

continua após a publicidade

➡️Clube brasileiro busca contratação de Filipe Luís após saída do Flamengo

A partida promete clima de revanche após a vitória argentina no último encontro entre as seleções na modalidade. O showbol reúne ex-jogadores e ídolos do futebol em um formato dinâmico, disputado em quadra e com ritmo acelerado, privilegiando habilidade técnica, intensidade e maior proximidade com o público.

Entre os nomes confirmados para representar o Brasil estão Romário, Djalminha, Miranda (ex-São Paulo) e André (ex-Santos). Além do duelo internacional, a programação também contará com o chamado "Jogo dos Artistas", reunindo celebridades e criadores de conteúdo, como Eri Johnson e Jukanalha.

continua após a publicidade

Evento vai receber partida entre Brasil e Argentina no showbol (Foto: Divulgação)

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

🤑 Aposte em gols do seu clube do coração! Clique aqui e saiba mais!

O Desafio Internacional de Showbol faz parte da programação oficial do RIO FUTSUMMIT 2026, evento que chega à quarta edição reunindo ídolos, profissionais do mercado esportivo, marcas e fãs do futebol. O festival contará com painéis, debates e experiências sobre temas como gestão, marketing esportivo, tecnologia, direito desportivo, saúde mental, performance, esports e jornalismo. O acesso à partida está incluído no ingresso do evento, mas a entrada na área do jogo será permitida apenas para participantes credenciados até as 12h do dia da disputa.