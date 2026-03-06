Dono da SAF do Cruzeiro, Pedrinho comenta acerto de Jardim com o Flamengo

Um dia depois da apresentação de Leonardo Jardim como novo técnico do Flamengo, o dono da SAF do Cruzeiro, Pedrinho, comentou o acerto. O empresário evitou se aprofundar no assunto e ressaltou que o técnico é livre.

– A nossa preocupação no Cruzeiro hoje é com o jogo de domingo. Com todo respeito que temos pelo nosso adversário, estamos concentrados no jogo de domingo. Fazer um grande jogo domingo – disse Pedro Lourenço em entrevista à Rádio Cultura de Lavras.

– A questão do Leonardo Jardim eu não quero comentar, porque é um direito dele. O mundo é livre. O cara vai para onde ele acha que deve ir. É a cabeça dele e não quero interferir nisso – completou Pedrinho.

Pedro Lourenço e Leonardo Jardim (Foto: Eduardo Statuti/ Lance!)

Jardim traiu o Cruzeiro?

Depois de deixar o Cruzeiro no fim da última temporada alegando problemas pessoais, o técnico Leonardo Jardim foi apresentado nesta quinta-feira (5) como novo comandante do Flamengo. Em sua coletiva de apresentação, o treinador respondeu sobre as críticas da torcida celeste de ter supostamente traído o Cabuloso.

– A relação, o carinho e a amizade que eu tenho com as pessoas, nada mudou. 'Ah, você traiu o Cruzeiro'. É só falar com o dono do Cruzeiro, ele é meu amigo, torcedor do clube e o dono. É só os jornalistas perguntarem a ele se eu traí em alguma situação. Sempre joguei com as coisas em cima da mesa. É só perguntar a ele. No Brasil todos dão opinião. O carinho é o mesmo, amizade que tenho com pessoas lá dentro. Muitas mandaram mensagens me felicitando por voltar ao Brasil. Quero jogar a 200% – comentou Jardim.

