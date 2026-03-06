O Corinthians acertou a saída do zagueiro Rodrigo Richard, conhecido como Gelado, da equipe Sub-20, para o Goiás. A negociação foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians

Pelo Timão, Gelado disputou 21 jogos pela equipe Sub-17 e sete partidas pelo Sub-20. O jogador, inclusive, foi inscrito na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano, mas não entrou em campo na campanha do clube.

Aos 18 anos, o defensor não estava nos planos do técnico Willian Batista e, assim como ocorreu com outros atletas da base, acabou negociado.

O contrato com o Corinthians era válido até outubro de 2027. Com a transferência para o clube goiano, o Timão manteve 20% dos direitos econômicos do jogador, enquanto o Goiás ficou com os 80% restantes. A informação foi publicada inicialmente pela "Rádio TMC".

continua após a publicidade

Rodrigo Gelado não teria espaço na equipe Sub-20 do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)

Mudanças na base do Corinthians

O Corinthians passa por uma ampla reestruturação nas categorias de base. Até o momento, o clube conseguiu encerrar vínculos com 20 jogadores e reduzir um elenco considerado inchado para a modalidade.

As mudanças integram uma reformulação completa em todo o departamento. Desde que Osmar Stabile assumiu a presidência, em maio do ano passado, a gestão adotou uma política de controle de gastos, com a base sendo readaptada a partir do principal objetivo: encerrar contratos firmados por administrações anteriores.

continua após a publicidade

Jogadores com saídas oficializadas:

Cabe ressaltar que, entre os nomes citados, Fernando Vera, Thomas Lisboa e Gabriel Caipira já não têm idade para atuar nas categorias de base. Assim, deixam de integrar o grupo formador e passam a fazer parte do elenco profissional. Sem espaço com Dorival Júnior, os três acabaram sendo negociados.

🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa do Brasileirão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.