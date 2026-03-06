Corinthians libera zagueiro do Sub-20 para acertar com o Goiás
Timão mantém parte dos direitos econômicos
- Matéria
- Mais Notícias
O Corinthians acertou a saída do zagueiro Rodrigo Richard, conhecido como Gelado, da equipe Sub-20, para o Goiás. A negociação foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).
Com Lingard e Raniele em campo, Corinthians treina de olho no Coritiba
Corinthians
Lingard vai passar por ‘mini pré-temporada’ antes de estreia no Corinthians
Corinthians
Memphis dá boas-vindas após Corinthians anunciar Lingard: ‘Ao maior’
Corinthians
➡️ Tudo sobre o Timão agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Corinthians
Pelo Timão, Gelado disputou 21 jogos pela equipe Sub-17 e sete partidas pelo Sub-20. O jogador, inclusive, foi inscrito na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano, mas não entrou em campo na campanha do clube.
Aos 18 anos, o defensor não estava nos planos do técnico Willian Batista e, assim como ocorreu com outros atletas da base, acabou negociado.
O contrato com o Corinthians era válido até outubro de 2027. Com a transferência para o clube goiano, o Timão manteve 20% dos direitos econômicos do jogador, enquanto o Goiás ficou com os 80% restantes. A informação foi publicada inicialmente pela "Rádio TMC".
Mudanças na base do Corinthians
O Corinthians passa por uma ampla reestruturação nas categorias de base. Até o momento, o clube conseguiu encerrar vínculos com 20 jogadores e reduzir um elenco considerado inchado para a modalidade.
As mudanças integram uma reformulação completa em todo o departamento. Desde que Osmar Stabile assumiu a presidência, em maio do ano passado, a gestão adotou uma política de controle de gastos, com a base sendo readaptada a partir do principal objetivo: encerrar contratos firmados por administrações anteriores.
Jogadores com saídas oficializadas:
- Arthur Moura (atacante, rescisão)
- Guilherme Martins (lateral-direito, rescisão)
- João Poncidonio (atacante, rescisão)
- Juninho (atacante, foi para o FK IMT, da Sérvia)
- Kauã Henrique (atacante, foi para o Barra-FC)
- Kauã Marim (atacante, rescisão)
- Lucão (volante, foi para o Goiás)
- Lucas Souza (lateral-direito, rescisão)
- Pedro Neto (zagueiro, rescisão)
- Robert (lateral-esquerdo, rescisão)
- Ruan Victor (zagueiro, rescisão)
- Thierry (zagueiro, fim de contrato)
- Thomas Lisboa (volante, foi para o JK Tammeka, da Estônia)
- Tiaguinho (meia, foi para o Novorizontino)
- Vinícius Gomes (lateral-esquerdo, foi para o Sport)
Cabe ressaltar que, entre os nomes citados, Fernando Vera, Thomas Lisboa e Gabriel Caipira já não têm idade para atuar nas categorias de base. Assim, deixam de integrar o grupo formador e passam a fazer parte do elenco profissional. Sem espaço com Dorival Júnior, os três acabaram sendo negociados.
🍀Aposte na vitória do Corinthians na disputa do Brasileirão!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias