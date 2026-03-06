menu hamburguer
O Corinthians acertou a saída do zagueiro Rodrigo Richard, conhecido como Gelado, da equipe Sub-20, para o Goiás. A negociação foi publicada no Boletim Informativo Diário (BID) da Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

Pelo Timão, Gelado disputou 21 jogos pela equipe Sub-17 e sete partidas pelo Sub-20. O jogador, inclusive, foi inscrito na Copa São Paulo de Futebol Júnior deste ano, mas não entrou em campo na campanha do clube.

Aos 18 anos, o defensor não estava nos planos do técnico Willian Batista e, assim como ocorreu com outros atletas da base, acabou negociado.

O contrato com o Corinthians era válido até outubro de 2027. Com a transferência para o clube goiano, o Timão manteve 20% dos direitos econômicos do jogador, enquanto o Goiás ficou com os 80% restantes. A informação foi publicada inicialmente pela "Rádio TMC".

Rodrigo Gelado não teria espaço na equipe Sub-20 do Corinthians (Foto: Rodrigo Gazzanel / Agência Corinthians)
Mudanças na base do Corinthians

Corinthians passa por uma ampla reestruturação nas categorias de base. Até o momento, o clube conseguiu encerrar vínculos com 20 jogadores e reduzir um elenco considerado inchado para a modalidade.

As mudanças integram uma reformulação completa em todo o departamento. Desde que Osmar Stabile assumiu a presidência, em maio do ano passado, a gestão adotou uma política de controle de gastos, com a base sendo readaptada a partir do principal objetivo: encerrar contratos firmados por administrações anteriores.

Jogadores com saídas oficializadas:

  1. Arthur Moura (atacante, rescisão)
  2. Fernando Vera (zagueiro, foi para o ZTE, da Hungria)
  3. Gabriel Caipira (lateral-direito, emprestado ao Betim-MG)
  4. Guilherme Gama (zagueiro, foi para o Athletico-PR)
  5. Guilherme Martins (lateral-direito, rescisão)
  6. João Poncidonio (atacante, rescisão)
  7. Juninho (atacante, foi para o FK IMT, da Sérvia)
  8. Kauã Henrique (atacante, foi para o Barra-FC)
  9. Kauã Marim (atacante, rescisão)
  10. Lucão (volante, foi para o Goiás)
  11. Lucas Souza (lateral-direito, rescisão)
  12. Pedro Neto (zagueiro, rescisão)
  13. Richard Henry (atacante, foi para o Barra-SC)
  14. Robert (lateral-esquerdo, rescisão)
  15. Ruan Victor (zagueiro, rescisão)
  16. Thierry (zagueiro, fim de contrato)
  17. Thomas Lisboa (volante, foi para o JK Tammeka, da Estônia)
  18. Tiaguinho (meia, foi para o Novorizontino)
  19. Vinícius Gomes (lateral-esquerdo, foi para o Sport)

Cabe ressaltar que, entre os nomes citados, Fernando VeraThomas Lisboa e Gabriel Caipira já não têm idade para atuar nas categorias de base. Assim, deixam de integrar o grupo formador e passam a fazer parte do elenco profissional. Sem espaço com Dorival Júnior, os três acabaram sendo negociados.

