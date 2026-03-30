Marlon Freitas, do Palmeiras, fala de problemas com o Botafogo: 'Sei que errei'

Marlon Freitas era considerado ídolo do Botafogo por torcedores e instituição, mas viu essa relação perder força e se apagar em 2026. O volante, atualmente no Palmeiras, chegou no novo clube afirmando que o título estadual deste ano era o favorito da carreira, desconsiderando Libertadores e Brasileirão de 2024 pelo Alvinegro. Ele, após outros problemas, resolveu falar e se desculpar.

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Na partida entre Palmeiras e Botafogo, Marlon Freitas se envolveu em confusão com ex-companheiros de grupo, como Marçal, Alex Telles, Álvaro Montoro e Correa. O último, inclusive, com quem subiu o tom após ouvir quer foi "o pior capitão" com quem o argentino já trabalhou.

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Em entrevista ao site "ge", o volante reconheceu o erro, explicou o motivo de ter falado do 2026 com o Palmeiras e citou a importância do Botafogo em sua trajetória.

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— Acho que é uma oportunidade de eu pedir desculpas, assumir meu erro da última entrevista. Tentei trazer uma coisa do presente, mas poderia falar de outra forma — disse, relembrando aspas à "ESPN" após o Paulistão.

— Foi o melhor ano da minha carreira, e por isso falei de 2026, porque acredito que vai ser meu melhor ano, mas naquele momento eu deveria ter falado das conquistas. Sei que tem quem se identifica, que tem carinho, respeito por mim, e acredito que muita gente se sentiu desrespeitado, ofendido com minha fala. Quando saiu, vi que fui mal. Quero pedir desculpas. Sei que errei e reconheço — afirmou o jogador do Palmeiras.

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Correa e Marlon Freitas discutiram após Palmeiras x Botafogo (Foto: Crizam França/Photo Premium/Gazeta Press)

Saída do Botafogo

Marlon Freitas acredita que a forma como deixou o Botafogo pode ter inflado a situação devido à falta de comunicação. Ele falou sobre bastidores da saída.

— Acho que meu erro foi não ter falado. Ficou uma coisa de mercenário, de que cheguei, bati na porta e disse: "quero ir embora". Não foi assim. O clube (Botafogo) recebeu duas propostas bem consideráveis, eu já sabia que tinham interesse em me negociar, e de projeto era muito melhor para mim também, não preciso esconder isso. Teve uma reunião com a diretoria do Botafogo e saiu que o clube teve uma proposta irrecusável na reunião, mas ali já estava tudo decidido, alinhado — revelou.

O jogador deixou o Botafogo ao fim de 2025 em negociação fechada por 6 milhões de euros (cerca de R$ 33 milhões), assinando com o Palmeiras até o fim de 2028.

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