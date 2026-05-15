Atlético-MG anuncia ídolo como coordenador técnico: confira detalhes

O Atlético anunciou a contratação de Guilherme Alves como novo coordenador técnico do clube. O ex-atacante chega a Belo Horizonte neste fim de semana e será apresentado oficialmente em entrevista coletiva na próxima segunda-feira (18).

O Atlético anunciou a contratação de Guilherme Alves como novo coordenador técnico do clube. O ex-atacante chega a Belo Horizonte neste fim de semana e será apresentado oficialmente em entrevista coletiva na próxima segunda-feira (18).

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Guilherme terá a função de fazer a ligação entre comissão técnica, diretoria e elenco. Após encerrar a carreira como jogador, ele seguiu no futebol e trabalhou como treinador em diversas equipes do interior paulista, além do Amazonas, clube que comandou durante a disputa da Série B do Campeonato Brasileiro. Seu último trabalho foi no Noroeste, onde permaneceu por nove meses, entre julho de 2025 e abril de 2026.

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Artilheiro e ídolo do Atlético

Como jogador, Guilherme construiu uma trajetória marcante com a camisa atleticana. Defendeu o Galo entre 1999 e 2002, disputando 205 partidas e marcando 139 gols, números que o colocam como o oitavo maior artilheiro da história do clube.

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Em 1999, foi vice-campeão do Campeonato Brasileiro com o Atlético e terminou a competição como artilheiro. No ano seguinte, conquistou o Campeonato Mineiro. Ao lado de Marques, formou uma das duplas de ataque mais marcantes do futebol brasileiro no período.

Além do Atlético, Guilherme também passou por São Paulo, Rayo Vallecano, Grêmio, Vasco, Corinthians, Al-Ittihad, Cruzeiro e Botafogo.

Próximo jogo do Galo

O Atlético recebe o Mirassol neste sábado (16) às 18h30 na Arena MRV, em jogo válido pela 16° rodada do Campeonato Brasileiro. O Galo ocupa a 13ª colocação, com 18 pontos conquistados, enquanto o Leão soma 13 pontos e ocupa a 18ª colocação, ainda dentro da zona de rebaixamento, mas com um jogo a menos em relação aos concorrentes diretos.

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camisa do Atlético no escudo (Foto: Pedro Souza / Atlético)

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