Lesão de Piquerez abre disputa interna entre cria e reforço no Palmeiras

A lesão de Piquerez abre disputa interna no Palmeiras para a sequência da temporada. Na manhã desta segunda-feira (30), o clube confirmou em nota que o lateral sofreu ruptura ligamentar no tornozelo direito e será submetido a cirurgia nos próximos dias.

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+ Palmeiras confirma lesão ligamentar de Piquerez, que passará por cirurgia

O Palmeiras, como em casos anteriores, não divulga prazo específico para o retorno de Piquerez. No entanto, o Lance! apurou que a decisão pelo procedimento cirúrgico foi tomada pelo próprio jogador após avaliações médicas, com o objetivo de reduzir o tempo de recuperação e, se possível, participar da próxima Copa do Mundo. O processo será conduzido por membros do Núcleo de Saúde e Performance (NSP), que mantêm contato com representantes da seleção uruguaia.

Entre as opções para assumir a lateral esquerda após a lesão do uruguaio, aparecem Jefté, contratado em 2025 junto ao Rangers, da Escócia, e Arthur, formado nas categorias de base do clube. Ambos possuem cinco partidas na temporada, sendo que o jovem ganhou sequência nas últimas semanas antes da pausa para a Data Fifa.

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Arthur foi titular nas vitórias sobre Mirassol e Botafogo, ambas no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro, após Piquerez ser poupado devido ao acúmulo de jogos no início da temporada.

Já a última titularidade de Jefté ocorreu na derrota para o Vasco, no compromisso seguinte ao título do Campeonato Paulista, quando atuou por cerca de 80 minutos e deixou o gramado para a entrada do concorrente.

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A tendência é de que Jefté, contratado para ser sombra de Piquerez, assuma a vaga deixada pelo lateral. O jogador enfrentou problemas físicos nos primeiros meses da temporada e ainda não conseguiu engatar sequência na equipe, mesmo nos períodos em que o uruguaio esteve ausente.

- Arthur está a treinar conosco, não pode mais jogar no sub-20. Não tenho usado muito o Jefté, mas pode jogar o próximo jogo perfeitamente, é uma questão de dar oportunidade - afirmou Abel Ferreira em entrevista recente.

Jefté é o principal cotado para assumir a vaga de Piquerez no Palmeiras (Foto: Cesar Greco/Palmeiras/by Canon)

O Palmeiras volta a campo na próxima quinta-feira, 2 de abril, quando recebe o Grêmio, a partir das 21h30 (de Brasília), na Arena Barueri, pelo Campeonato Brasileiro. A equipe de Abel Ferreira lidera atualmente a competição, com 19 pontos em oito rodadas, três a mais que o segundo colocado.

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