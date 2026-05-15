Destaque da base do Cruzeiro é relacionado para jogo contra o Palmeiras
O jovem já entrou em campo no Brasileirão neste ano
Destaque do Sub-20 do Cruzeiro, Rhuan Gabriel foi relacionado para a partida da equipe contra o Palmeiras, neste sábado (16), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. Esta é a terceira vez no ano que o meia-atacante de 20 anos é relacionado para uma partida do Brasileirão.
Antes, ele esteve à disposição de Artur Jorge contra o Remo e chegou a entrar em campo na derrota por 2 a 1 da Raposa para o Athletico-PR.
Somando Sub-20 e profissional, Rhuan Gabriel tem média de quase um gol por partida. Até o momento, disputou 18 partidas, com 15 gols marcados e uma assistência.
Palmeiras x Cruzeiro
Palmeiras e Cruzeiro se enfrentam neste sábado (16), às 21h (de Brasília), pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Barueri. Atualmente, as equipes vivem brigas distintas no torneio.
O Verdão lidera a competição com sobras, com 34 pontos, quatro a mais que o vice-líder. Enquanto isso, a Raposa conseguiu recentemente se distanciar da zona de rebaixamento e está na 11ª posição, com 19 pontos.
O Cruzeiro, por sua vez, reagiu nas últimas rodadas após um início fraco no Brasileirão e soma quatro vitórias nos últimos cinco compromissos. Atualmente, ocupa a 11ª colocação, empatado em 19 pontos com o Vitória.
✅ FICHA TÉCNICA
PALMEIRAS X CRUZEIRO
BRASILEIRÃO - 16ª RODADA
📆 Data e horário: sábado, 16 de maio de 2026, às 21h (de Brasília)
📍 Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
PALMEIRAS (Técnico: Abel Ferreira)
Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gómez, Murilo e Arthur; Marlon Freitas, Andreas Pereira (Lucas Evangelista), Jhon Arias e Felipe Anderson (Mauricio); Ramón Sosa e Flaco López.
CRUZEIRO (Técnico: Artur Jorge)
Otávio; Fagner, Jonathan Jesus, Fabrício Bruno, Kaiki; Lucas Romero, Gerson, Matheus Pereira; Arroyo, Christian e Kaio Jorge.
