ANÁLISE: Botafogo expõe fragilidades em momento de crise profunda

Demorou apenas três minutos para o Botafogo escancarar sua fragilidade e desorganização na dura derrota para o Athletico-PR, na Arena da Baixada, sofrida na noite do último domingo em duelo atrasado válido pela quinta rodada do Brasileirão. Mais do mesmo, apesar breve sinal de recuperação ainda na primeira etapa.

continua após a publicidade

Ainda que tenha conseguido igualar o marcador com o gol de Edenilson, não foi o suficiente para deixar a equipe comandada pelo interino Rodrigo Bellão — que não carrega culpa — concentrada. Na primeira chegada do Furacão após o tento do volante alvinegro, Viveros deixou o time da casa novamente na frente em nova "pane" do sistema defensivo.

Botafogo previsível

Segue sendo um Botafogo previsível dentro de campo, e não estamos falando apenas de erros técnicos. O cenário com Martín Anselmi já era desesperador e apontava pouquíssima margem para evolução. Quando a vitória fora de casa sobre o Red Bull Bragantino foi festejada, houve a interrupção do trabalho com a demissão anunciada na manhã seguinte. O recado segue o mesmo.

continua após a publicidade

A campanha no Brasileirão, na 17ª colocação, aponta e atira em um time relapso. Erra, não vira a chave e empilha novas falhas, que condicionam totalmente os jogos. Muito esforço para brilhar na frente e provocando pânico atrás.

Alexander Barboza é um dos líderes do elenco do Botafogo (Foto: Geraldo Bubniak/AGB/GazetaPress)

Na Arena da Baixada, nem mesmo o intervalo foi capaz de ajustar a postura em campo para uma recuperação. O Athletico voltou para o segundo tempo ampliando, aproveitando desajuste defensivo em bola aérea, e consolidou a goleada em falha de Raul. A segunda etapa foi de um Botafogo apático, que apanhava e só via os donos da casa baterem. E poderia ter sido pior.

continua após a publicidade

Os problemas fora de campo, ainda que o grupo garanta que lida bem com isso quanto à blindagem, afetam. É um grupo exposto pelo que enfrenta o dono John Textor, desgastado, com problemas de rendimento e bagunçado. Uma crise em seu estado mais cruel e que atormenta a cabeça do torcedor, que não imaginava, depois de todos os problemas antes da venda, em 2022, passar novamente com time tendo dificuldade nos pontos corridos. Alerta ligado no Z-4.

O Botafogo segue atrás de um comandante após a demissão de Martín Anselmi. Enquanto isso, se prepara de olho no duelo de quarta-feira (1/4), com o Mirassol, no Nilton Santos, numa tentativa de respirar aliviado para, quem sabe, engatar sequência positiva.

➡️ Aposte nos jogos do Fogão!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.