Marlon está liberado para defender o Grêmio contra o Cruzeiro

O lateral-esquerdo Marlon, emprestado pelo Cruzeiro ao Grêmio, poderá atuar no confronto de quarta-feira (5), às 20h, na Arena do Grêmio, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Pelo contrato de empréstimo, o clube gaúcho teria que pagar um valor para poder escalar o jogo contra a equipe celeste, mas o Cruzeiro liberou o Grêmio desse pagamento.

continua após a publicidade

➡️Siga o Lance! no WhatsApp e acompanhe em tempo real as principais notícias do esporte

No entendimento da diretoria cruzeirense, como Marlon já atingiu a meta de 25 partidas que obriga a aquisição dos direitos econômicos do jogador ao fim do empréstimo, o lateral já pertence ao Grêmio. Titular da equipe do técnico Mano Menezes, Marlon já disputou 27 jogos com a camisa do Tricolor gaúcho.

As conversas entre os dois clubes foram feitas pelo empresário Celso Rigo, dono da Pirahy Alimentos que comercializa a marca de arroz "Prato Fino" e que contribui financeiramente com o Grêmio, e o dono da SAF do Cruzeiro, Pedro Lourenço, proprietário da rede de supermercados BH - os dois são velhos conhecidos. Essa informação foi divulgada inicialmente pelo portal "Central da Toca".

continua após a publicidade

➡️Cruzeiro lamenta morte do cantor Lô Borges, torcedor fanático da Raposa

No turno, Marlon ficou de fora da goleada do Cruzeiro sobre o Grêmio

Com essa liberação do Cruzeiro, não haverá multa para o Grêmio escalar Marlon. No confronto do turno, a goleada por 4 a 1, no Mineirão, em 13 de julho, o clube gaúcho preferiu não escalar o lateral. O valor da transferência de Marlon foi fixado em 3,5 milhões de euros (cerca de R$ 22 milhões), que serão pagos parceladamente nos próximos dois anos.

Pelo Cruzeiro, Marlon disputou 103 jogos, marcou quatro gols e deu sete assistências. Ele chegou à Toca da Raposa em 2023, vindo do Ankaragücü, da Turquia, e se transferiu para o Grêmio em abril deste ano, no fim da janela de transferências dos estaduais.