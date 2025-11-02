Jardim explica desabafo feito após empate do Cruzeiro com o Palmeiras

O técnico do Cruzeiro, Leonardo Jardim, após o triunfo por 3 a 1 sobre o Vitória, neste sábado (1º), no Mineirão, pelo Brasileirão, comentou as declarações que fez no Allianz Parque, domingo (26), depois do empate por 0 a 0 com o Palmeiras, quando entendeu que a equipe foi prejudicada pela arbitragem de Rafael Klein. O treinador, na ocasião, afirmou que o futebol brasileiro precisa melhorar arbitragem, calendário e gramados.

- Dei a cara para defender os interesses do clube. Sabemos que andamos distraídos e alguém tem de chamar a atenção. Tomei esse papel, de forma educada, como é minha maneira de ser. Fico muito triste de algumas pessoas utilizarem isso para, entrelinhas, dizer que eu estava falando mal de qualquer coisa do Brasil. Estou aqui porque quero, ninguém me obrigou. Já falei dezenas de vezes que o Brasil é um país apaixonante, tem um futebol apaixonante. Chamo atenção de algumas coisas que podemos mudar para sermos melhores. Sinceramente, algumas pessoas não perceberam isso – disse o técnico do Cruzeiro.

- O que eu quero é valorizar cada vez mais o futebol do Brasil. Fico satisfeito com as duas equipes na final da Libertadores (Palmeiras e Flamengo), fico satisfeito quando temos jogadores que vão para o estrangeiro, para as melhores equipes do mundo. Se argumento alguma situação é para termos uma visão de algumas coisas que podemos melhorar. Todos podem melhorar. Nós que estamos dentro do futebol queremos ver no Brasil um futebol cada vez melhor – acrescentou.

Jardim garante que está focado em atingir os objetivos do Cruzeiro na temporada

Antes de abandonar a coletiva no Allianz Parque, Leonardo Jardim chegou a insinuar que poderia não continuar trabalhando no Cruzeiro e no futebol brasileiro. No Mineirão, após o jogo contra o Vitória, o treinador preferiu afirmar que está mais preocupado com o momento da equipe:

- Quanto ao meu desabafo, digo que o futuro a Deus pertence e não é importante pensar no futuro nem do treinador e nem de um jogador A ou de um jogador B, quando temos pela frente sete jogos para terminar a temporada e podemos concretizar um grande objetivo, que é a Libertadores, e depois chegar à frente o máximo possível e fazer a melhor temporada desde de 2014. Temos uma semifinal de uma copa para a qual nós temos que nos preparar também. O resto é secundário. Por isso, os torcedores e o Cruzeiro sabem que o Jardim está 100% focado principalmente nesses dois objetivos – garantiu Leonardo Jardim.