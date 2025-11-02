Atitude de Mano Menezes em Corinthians x Grêmio causa repercussão

Uma atitude de Mano Menezes em Corinthians x Grêmio, neste domingo (2), impressionou torcedores nas redes sociais. Até aqui, o Timão vai batendo o Tricolor Gaúcho por 1 a 0, com gol de Gustavo Henrique.

Ex-técnico do Timão, Mano Menezes está reecontrando o ex-clube em Corinthians x Grêmio. O jogo é decisivo na briga por uma vaga na Libertadores de 2026, e por enquanto vai dando Timão, mas o destaque do primeiro tempo foi uma cena inusitada.

A bola foi para o alto e ia cair bem na área técnica de Mano Menezes. O técnico do Grêmio dominou com estilo e recebeu aplausos de Dorival Júnior, técnico do Corinthians. A cena rapidamente viralizou nas redes sociais. Veja abaixo:

Gustavo Henrique, do Corinthians (Foto: Eduardo Carmim/Photo Premium/Gazeta Press)

Veja atitude de Mano Menezes em Corinthians x Grêmio e repercussão

Escalação das equipes

O Corinthians está escalado para o confronto diante do Grêmio, marcado para este domingo (2), às 16h, na Neo Química Arena, pelo Campeonato Brasileiro. A principal novidade no time que vai a campo de Dorival Júnior é o retorno do goleiro Hugo Souza.

Por outro lado, o time não contará com os meio-campistas José Martinez, Raniele e Breno Bidon. Os dois primeiros cumprem suspensão por terem recebido o terceiro cartão amarelo na última rodada, enquanto o último foi expulso diante do Vitória.

Assim, o Corinthians vai enfrentar o Grêmio com: Hugo Souza; Matheuzinho, João Pedro, Gustavo Henrique, Fabrizio Angileri e Matheus Bidu; Maycon, André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

Escalação do Grêmio para enfrentar o Corinthians: Tiago Volpi; João Lucas, Noriega, Wagner Leonardo e Marlon; Dodi, Arthur e Edenílson; Alysson, Amuzu e Carlos Vinicius.