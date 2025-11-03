Cruzeiro lamenta morte do cantor Lô Borges, torcedor fanático do clube

Torcedor fanático do Cruzeiro, o cantor e compositor Lô Borges, um dos fundadores do histórico Clube da Esquina, faleceu neste domingo (2), em Belo Horizonte. O músico estava internado desde o dia 18 de outubro em um hospital da capital mineira, por causa de uma intoxicação medicamentosa.

A música "Trem Azul", que Lô Borges compôs em parceria com Ronaldo Bastos, é adotada como um hino extraoficial e cantada pela torcida do Cruzeiro, apesar de sua criação não ter ligação direta com o clube celeste. Em entrevista à edição 135 da Revista do Cruzeiro, em 2017, Lô Borges falou sobre o processo de criação da música:

- O Ronaldo Bastos, letrista, é um carioca que não era ligado ao futebol e a escreveu após uma viagem de trem que ele fez pela Europa. Mas a música eu fiz inspirado em um jogo do Cruzeiro. Quando via o time jogar no Mineirão, eu chegava em casa, pegava o violão e pensava que tinha que ser tão bom quanto àqueles jogadores. "Trem Azul" foi uma das músicas que fiz inspirado naqueles jogos – contou Lô Borges.

Na mesma entrevista, o compositor relembrou a goleada do Cruzeiro sobre o Santos por 6 a 2, na final da Taça Brasil de 1966, a que assistiu no Mineirão:

- Eu tinha 14 anos, mas já acompanhava o Cruzeiro desde a inauguração do Mineirão. Vi a evolução do time e os títulos seguidos que ganhamos em cima do nosso maior rival. À exceção do Santos de Pelé, nunca tinha visto uma equipe tão fantástica como aquele Cruzeiro de 1966 – disse Lô Borges.

Cruzeiro define Lô Borges como 'cruzeirense fanático desde a infância'

Por meio das redes sociais, o Cruzeiro lamentou a morte do músico e torcedor Salomão Borges Filho, aos 73 anos.

- O Cruzeiro Esporte Clube lamenta profundamente o falecimento de Lô Borges. Nascido em Belo Horizonte e cruzeirense fanático desde a infância, ele foi um dos grandes responsáveis por revolucionar a Música Popular Brasileira nas décadas de 1970 e 1980, com composições e interpretações que se tornaram ícones da história do estado e do país. Desejamos força aos familiares, amigos e fãs neste momento difícil. Eternamente, Lô é do mundo, é Minas Gerais – publicou o Cruzeiro.