Marcos Braz revela bastidores do Flamengo e acesso histórico do Remo no Fut&Papo
Dirigente participa do programa da Lance!TV nesta segunda (19h) e comenta trajetória vitoriosa, futuro no futebol e opiniões sobre o Rubro-Negro e Seleção Brasileira
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O programa Fut&Papo, da Lance!TV, recebe nesta segunda-feira, às 19h, um dos dirigentes mais influentes do futebol brasileiro nos últimos anos: Marcos Braz. Em um bate-papo direto, ele relembra momentos marcantes de sua trajetória no Flamengo, período em que esteve à frente de uma das fases mais vitoriosas da história recente do clube. Siga agora a LanceTV!
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Durante a entrevista, Braz também irá revelar bastidores de seu trabalho mais recente no Remo, que terminou com o acesso histórico da equipe paraense à Série A após 32 anos, recolocando o clube em destaque no cenário nacional.
O episódio ainda traz reflexões sobre os próximos passos do dirigente no futebol, além de opiniões contundentes sobre o atual momento do Flamengo e da Seleção Brasileira, mantendo o tom leve e sem filtros que é marca do Fut&Papo.
O Fut&Papo vai ao ar nesta segunda-feira, às 19h, no canal da Lance!TV no YouTube, com apresentação de João Lidington, Marcelo Smigol e Fernando David, e direção de Marcelo Gorodicht.
Relembre o último Fut&Papo
O Fut&Papo da última segunda-feira (30) recebeu o ex-volante Fellipe Bastos, campeão da Copa do Brasil de 2011 pelo Vasco da Gama. om passagens por clubes importantes do futebol brasileiro como Grêmio, Corinthians, Sport Club do Recife e Avaí, Fellipe relembrou momentos marcantes da carreira e bastidores do futebol.
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