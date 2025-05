Ex vice-presidente de futebol do Flamengo, Marcos Braz foi anunciado como novo executivo de futebol do Remo. O dirigente já havia representado o clube paraense no sorteio da Copa do Brasil, em fevereiro deste ano.

Na ocasião do sorteio, Braz ainda explicou que representou o Leão por conta da distância que estão da sede da CBF, no Rio de Janeiro. "O clube fica a três mil quilômetros do Rio, não tem como estar sempre aqui", disse. No entanto, não esclareceu se teria um cargo fixo ou se era pontual. Três meses depois, assume oficialmente a posição Remo.

Marcos Braz é o novo executivo de futebol do Clube do Remo. Com ampla experiência no cenário nacional, ele chega para somar na construção do nosso projeto dentro e fora de campo.



Seja bem-vindo ao Rei da Amazônia! 🦁#OReiDaAmazônia pic.twitter.com/9cTG09xM2Z — Clube do Remo (@ClubeDoRemo) May 31, 2025

Entre 2019 e 2024, o dirigente ajudou o Flamengo a conquistar 12 títulos, entre Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, Recopa, Supercopa e Campeonato Carioca. Deixou a Gávea no final de 2024, ao fim da gestão de Rodolfo Landim.

Braz chega ao Remo com sua bagagem no futebol e em um bom momento do clube, que ocupa a terceira colocação da Série B. Como ainda não jogou na rodada, pode escalar mais posições na tabela. O Leão enfrenta o CRB em Alagoas neste domingo (1), às 18h.