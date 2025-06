Torcedor atingido por placa em estádio do São Paulo recebe alta

Ivan Bezerra, torcedor do São Paulo que foi atingido por placa no Morumbis, recebeu alta neste domingo (1). A informação foi confirmada por um dos seus filhos nas redes sociais. Há pouco mais de duas semanas, Ivan e seus dois filhos, de 26 e 17 anos, sofreram um acidente durante o jogo contra o Libertad, pela Copa Libertadores. O caso do pai foi o mais grave.

Os dois feridos com maior gravidade foram socorridos no local e deixaram o estádio de ambulância. Ambos foram encaminhados inicialmente ao Hospital do Campo Limpo e, posteriormente, transferidos para o Einstein, após autorização, onde também fez o tratamento e recebeu alta.

Ao todo, foram 18 dias no Einstein, sendo 14 deles na UTI. O São Paulo informou à família que iria cubrir os custos do tratamento.

A reportagem também confirmou que a queda da placa ocorreu após ações de torcedores que batiam na estrutura durante o jogo. Após o gol de Lucca na partida, a movimentação se intensificou e a peça acabou cedendo.

