Santos x Botafogo: Glorioso está escalado com alterações

O Botafogo está escalado para a partida contra o Santos, neste domingo (1), na Vila Belmiro, pela 11º rodada do Campeonato Brasileiro. O técnico Renato Paiva teve problemas para montar o 11 inicial por ter duas importantes: Cuiabano e Igor Jesus, ambos poupados em meio à sequência pesada, e Alexander Barboza, zagueiro, que ficou no banco de reservas.

Com isso, o Glorioso vai a campo com: John, Vitinho, Jair, David Ricardo e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Allan; Artur, Savarino e Rwan Cruz.

Motivado após arrancar da Universidad de Chile a segunda vaga do Grupo A para as oitavas de final da Libertadores, o Botafogo vira a chave de olho na aproximação da parte alta da tabela do Brasileirão. A equipe entra na rodada com 12 pontos somados e ocupando a 11ª colocação.

Do outro lado, o mandante Santos vive uma crise que parece não ter fim. Cléber Xavier começa a ter à disposição as peças para montagem da equipe e conta com Neymar no time titular em busca dos três pontos na Vila Belmiro. Para enfrentar o Botafogo, o técnico optou por um esquema sem centroavante.

O Santos está escalado com: Gabriel Brazão, Escobar, Zé Ivaldo, Basso e Souza; Rincón, Zé Rafael e Rollheiser; Neymar, Barreal e Guilherme.

Veja mais informações de Santos x Botafogo:

✅ FICHA TÉCNICA

SANTOS X BOTAFOGO

CAMPEONATO BRASILEIRO - 11ª RODADA

📆 Data e horário: Domingo, 01 de junho de 2025, às 16h (de Brasília)

📍 Local: Vila Belmiro, em Santos (SP)

🟨 Árbitro: Davi de Oliveira Lacerda (ES)

🚩 Douglas Pagung (ES) e Pedro Amorim de Freitas (ES)

🖥️ VAR: Daniel Nobre Bins (RS)

⚽ESCALAÇÕES

SANTOS: Gabriel Brazão, Escobar, Zé Ivaldo, Basso e Souza; Rincón, Zé Rafael e Rollheiser; Neymar, Barreal e Guilherme. (Técnico: Cléber Xavier)

BOTAFOGO: John, Vitinho, Jair, David Ricardo e Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas e Allan; Artur, Savarino e Rwan Cruz. (Técnico: Renato Paiva)