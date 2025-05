Flamengo x Fortaleza: onde assistir e prováveis escalações

Ficha do jogo FLA FOR 11ª rodada Campeonato Brasileiro Data e Hora Domingo, 1 de junho de 2025, às 18h30 (de Brasília) Local Maracanã, no Rio de Janeiro Árbitro Gustavo Ervino Bauermann Assistentes Alex dos Santos e Gizeli Casaril Var José Claudio Rocha Filho Onde assistir

Flamengo e Fortaleza se enfrentam neste domingo (1), às 18h30, no Maracanã. O confronto, válido pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro, terá transmissão exclusiva do Premiere (pay-per-view).

O Rubro-Negro é o vice-líder da competição, com 21 pontos. Há sete jogos sem perder, os comandados de Filipe Luís chegam embalados para tentar assumir a ponta da tabela antes do Mundial. Se vencer, depende de um tropeço do Palmeiras para viajar para os Estados Unidos na primeira colocação.

Em 16º e a um ponto da zona de rebaixamento, o Leão do Pici precisa se reerguer para respirar no Brasileirão. O Tricolor perdeu os últimos quatro jogos que disputou, somando também os compromissos pela Copa do Brasil e Libertadores.

Como chega o Flamengo

A partida será a despedida do Flamengo de sua torcida antes de embarcar para o Mundial de Clubes. Por isso, a torcida prepara uma série de homenagens, como bandeiras com imagens dos jogadores campeões do mundo em 1981.

No departamento médico, Plata e De La Cruz seguem fora. Viña, em processo de transição, também não deve ser relacionado. Já Pulgar, se recuperou de lesão e vem treinando sem limitações com o elenco, de modo que pode aparecer entre os relacionados.

Léo Pereira comemorando gol do Flamengo com Filipe Luís (Foto: Divulgação/Flamengo)

Como chega o Fortaleza

Vojvoda tem muitas preocupações para a partida. Além da situação delicada na tabela, não poderá contar com cinco jogadores para enfrentar o clube carioca. No departamento médico, Lucas Sasha, Bruninho, Moisés e Matheus Rosseto serão ausências. Além deles, Pedro Augusto está suspenso por ter sido expulso contra o Cruzeiro. Diogo Barbosa e Pol Fernandez não serão relacionados por opção técnica.

Diante dos desfalques, ainda não se sabe como o treinador montará o meio de campo. O volante Zé Welison não deve jogar pois negocia com o Vitória e já tem seis jogos no campeonato - a partir de sete, o jogador não poderá defender outra equipe.

Deyverson em campo pelo Fortaleza (Foto: Baggio Rodrigues/AGIF)

FLAMENGO X FORTALEZA

11ª RODADA - BRASILEIRÃO

📆 Data e horário: domingo, 1 de junho de 2025, às 18h30 (de Brasília)

📍 Local: Maracanã, Rio de Janeiro

👁️ Onde assistir: Premiere (pay-per-view)

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

FLAMENGO (Técnico: Filipe Luís)

Rossi; Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro; Evertton Araújo e Gerson; Arrascaeta, Luiz Araújo e Cebolinha; Bruno Henrique (Pedro).

FORTALEZA (Técnico: Juan Pablo Vojvoda)

João Ricardo; Mancuso, Kuscevic, Gustavo Mancha e Bruno Pacheco; Lucas Emanuel (Rodrigo), Martinez e Pochettino; Marinho, Deyverson e Breno Lopes