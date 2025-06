O Grêmio está escalado para enfrentar o Juventude, neste domingo (1º), às 16h, no Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul-RS, em partida válida pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. As novidades ficam no lado direito da equipe de Mano Menezes, que contará com dois jogadores formados nas categorias de base do Tricolor Gaúcho.

continua após a publicidade

➡️Tudo sobre o Tricolor agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Grêmio

Na lateral direita, o zagueiro Gustavo Martins ganhou a disputa com o volante Ronald e começará como titular. Com João Pedro, Igor Serrote e João Lucas lesionados, o Grêmio não conta com jogador de ofício à disposição.

Na ponta direita, o jovem Alysson recebe nova oportunidade entre os titulares. Aravena, que era outra opção, inicia no banco de reservas. Pavón, nem isso. Dessa forma, Cristian Olivera inicia pelo lado esquerdo.

continua após a publicidade

O Grêmio entrará em campo no Alfredo Jaconi com Tiago Volpi; Gustavo Martins, Wagner Leonardo, Kannemann e Marlon; Dodi e Villasanti; Alysson, Cristaldo e Cristian Olivera; Braithwaite.

Escalação do Juventude

O Juventude também está escalado por Cláudio Tencati. O Alviverde da Serra Gaúcha irá a campo com Marcão; Ewerthon, Rodrigo Sam, Marcos Paulo e Alan Ruschel; Caíque e Mandaca; Batalla, Nenê e Giovanny; Gabriel Taliari.