Marcos Braz vai ao sorteio da Copa do Brasil, mas não pelo Flamengo

Realizado na tarde desta sexta-feira (7), o sorteio da Copa do Brasil levou poucos dirigentes ao evento realizado em um hotel da Zona Oeste do Rio. Apesar de reunir 80 equipes na primeira fase, poucos clubes enviaram representantes. Mas uma presença causou surpresa: Marcos Braz, ex-vice de Futebol do Flamengo.

continua após a publicidade

➡️Corinthians anuncia nova política de venda e aumenta preços de ingressos

Hoje sem cargo e na oposição rubro-negra, Braz não esteve no sorteio da Copa do Brasil como representante rubro-negro - o Flamengo, aliás, entra na competição apenas na terceira fase. O dirigente foi ao evento no Rio para representar o Remo, do Pará.

- Vou representar o Remo junto à CBF. O clube fica a três mil quilômetros do Rio, não tem como estar sempre aqui - explicou o ex-vice do Flamengo.

continua após a publicidade

Braz, no entanto, não esclareceu se terá um cargo fixo no clube ou se a atuação junto à confederação será apenas eventual.

Sorteio da Copa do Brasil começa com música e falha técnica

O sorteio da Copa do Brasil 2025 começou com apresentação da Camerata Jovem do Rio de Janeiro, projeto que reúne jovens de comunidades carentes do Rio.

O evento aconteceu em um hotel na Zona Oeste. O auditório da CBF está em reforma desde o fim do ano passado e ainda não está pronto.

Antes do sorteio, o sistema de som falhou no momento em que um vídeo sobre o protocolo antirracismo era exibido. O protocolo, usado em jogos de futebol, foi lançado pela CBF em novembro de 2024 e passou a ser adotado pela Fifa. Agora, ele é utilizado em todas as 211 confederações filiadas à entidade internacional.

continua após a publicidade