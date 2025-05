Flamengo e Fortaleza se enfrentam com vantagem mandante no retrospecto

Flamengo e Fortaleza se enfrentam no próximo domingo (1º), no Maracanã, pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola a partir das 18h30 (de Brasília). Em solo carioca, o duelo conta com vantagem da equipe mandante.

Os times se enfrentaram 12 vezes com mando de campo do Flamengo. São seis triunfos dos cariocas, quatro dos cearenses e dois empates. No encontro mais recente em tais condições, pela Série A de 2024, o Fortaleza venceu por 2 a 1.

Curiosamente, o retrospecto é exatamente o mesmo considerando embates com o Tricolor em casa. Assim, dobrando os números, o histórico total é de 12 vitórias do Flamengo, oito do Fortaleza e quatro igualdades. Em gols, os cariocas anotaram 44 e os cearenses já fizeram 25.

Partida entre Flamengo e Fortaleza, pelo Brasileirão de 2024. O Tricolor venceu por 2 a 1 (Foto: Jorge Rodrigues/AGIF)

Em 2024, no Maracanã, o Fortaleza abriu o placar em gol contra de Wesley e o Flamengo igualou o marcador com Pedro, em cobrança de pênalti. Na etapa final, Lucero balançou as redes e decretou o resultado positivo para os visitantes.

Momentos de Flamengo e Fortaleza no Brasileirão

A partida deste domingo reunirá equipes que vivem fases diferentes no campeonato nacional. O Flamengo, que tem 21 pontos, é o vice-líder e tenta assumir a primeira colocação. Na rodada passada, o Rubro-Negro superou fora de casa justamente o Palmeiras, atual líder, por 2 a 0.

O Fortaleza tem dez pontos e ocupa a 16ª posição na tabela. Em seu último compromisso pelo torneio, o Tricolor recebeu o Cruzeiro na Arena Castelão e perdeu por 2 a 0. Após um 1º tempo de baixíssima produtividade, o time chegou a ensaiar reação, mas ficou com o revés.